Soud o volbách v Přáslavicích: Urna byla špatně zapečetěna, výsledek ale platí

Komunální volby v Přáslavicích platí. Vyplývá to z rozhodnutí krajského soudu v Olomouci. Lídr jedné z kandidátek se kvůli nedostatečnému zapečetění volební schránky domáhal zneplatnění voleb do zastupitelstva. Podle soudu šlo sice o závažnou vadu, neprokázalo se však, že by hrubě ovlivnila výsledky hlasování.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Jeníček