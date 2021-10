Volby probíhají bez větších komplikací.

„Účast je 71,9 procenta a již nyní jsme překonali tu v roce 2017, z čehož máme velkou radost. Lidé stále chodí,“ sdělila ve 12:00 zapisovatelka volební komise v Hlušovicích Adéla Kopecká.

Více než sedmdesátiprocentní byl v poledne zájem o hlasování také v Samotiškách, kde v roce 2017 přišlo volit 72,77 procenta voličů.

„V poledne byla účast 70,6. Fronty jsou od pátečního odpoledne stále. Taková účast ještě nebyla. Věřím, že procento z posledních sněmovních voleb překonáme,“ usmívala se zapisovatelka komise Petra Musilová.

V krajském městě byla dvě hodiny před uzavřením volebních místností účast od 55 do 62 procent.

Na ZŠ Komenium v okrsku číslo 4 odvolilo k poledni 61,8 procenta voličů. V šedesátém okrsku na ZŠ Zeyerova byla 55 procent a ze ZŠ Stupkova, okrsku 33, ve 12:00 hlásili 57 procentní zájem voličů.

Podle členů volebních komisí běží hlasování do dolní komory Parlamentu ČR bez komplikací. Ve volebních místnostech nemuseli řešit problémy.Žádné závažnější pochybení nezjistili během kontrolních výjezdů ani pracovníci olomouckého krajského úřadu. V několika případech neměli voliči roušky a odvolili bez ochrany dýchacích cest.

Nával už první den

Nečekaně vysokou účast hlásily komise už první den voleb. V krajském městě se v Deníkem oslovených okrscích pohybovala od 40 do 50 procent.

Na ZŠ Komenium, okrsek 4, byla po 21. hodině kolem 48 procent. Na ZŠ Zeyerova, okrsek 60, hlásili ještě vyšší.

„Kolem 50 procent, teď už samozřejmě chodí lidé méně,“ hodnotila hodinu před uzavřením volební místnosti zapisovatelka komise Barbora Melicharová.

„Lidé chodí ve vlnách. Nejvíce od dvou do čtyř hodin odpoledne, ale i tak je to asi jedna z nejlepších volebních účastí za patnáct let, co dělám zapisovatelku,“ podotkla.

Volit šla skoro celá třída

Některé komise v Olomouci zaujala hojná účast mladší generace.

„Máme v okrsku hodně starších obyvatel. Dnes nás potěšil zájem mladých, takové procento jsme snad ještě neměli. Přišli studenti, prvovoliči, až jsem se divila, že snad ani nemohou mít osmnáct let,“ chválila zájem mladé generace o volby.

Ten potvrdila i osmnáctiletá maturantka z Olomouce. „Skoro celá třída jdeme volit. Není nám to jedno. Dnes jsme se o tom bavili ve škole,“ sdělila v pátek večer Deníku gymnazistka Kateřina.

„Trochu jsem váhala, koho budu volit, zase tak moc politiku nesleduji. Vybírala jsem ze dvou kandidátek. Oba rodiče volili tu druhou, tak mi volbu usnadnili. Nevolila jsem jako oni,“ naznačila.

Ve Střeni odvolila už polovina

„Účast je přesně 47,8, tedy o 1,22 procenta vyšší než minulé volby v roce 2017,“ hlásil ve 21:00 předseda komise ve Střeni.

V Seničce, kde byla posledně nejvyšší účast na Olomoucku, a to 73,33 procenta, nyní ke konci prvního dne voleb spočítala 40 procent. „Lidé chodí, teď už pochopitelně méně. Vše se zatím odehrává bez komplikací,“ hodnotila večer Dana Poulíčková, zapisovatelka volební komise v Seničce.

Nejmenší obec: do večera 40%

V nejmenší obci Olomoucka, Mutkově, odvolilo k 18:30 přes 40 procent voličů.

„Ano, je to tak. Přes 41 procent,“ usmívala se Ivana Strnadová z tamní volební komise.Ve vsi v Nízkém Jeseníku je na seznamu voličů 41 jmen.

„V 18:30 odvolilo 17 z nich,“ poznamenala Strnadová, která je zároveň starostkou obce.Největší nápor na volební komisi byl po 18. hodině. To když se otevřela hospoda, která se nachází ve stejném objektu jako volební místnost.

Museli udělat místo na lístky

Také některé okrsky v Přerově zaznamenaly na závěr prvního dne až padesátiprocentní účast.

Ve městě Prostějov dosáhla večer průměrná účast kolem 38 procent, v Jeseníku podobně okolo 39 procent.

Prakticky srovnatelnou účast, čtyřicet procent, hlásilo v osm hodin večer i město Zábřeh.

„Lidé chodí hodně. Ještě než se se otevřely volební místnosti, na několika okrscích čekalo ve frontě až šedesát lidí. Bylo to v Ráječku, na DPSce a na bazénu. Tam lidé stáli frontu až ven,“ popsala mluvčí města Zábřehu Lucie Mahdalová.

V některých okrscích voliči urny natolik naplnili, že je komisaři museli setřepávat.

„Obálky s lístky se tam vlezou, jen se urny musí pořádně setřepat. Pokud by se někde přece jen zcela naplnily, kolega připraví další volební urnu. Kde bývá účast vyšší, bývají ve volebních místnostech vždycky dvě. Účast je hojná, lidé chodí i teď večer,“ dodala Lucie Mahdalová.

Komenium: fronty už od otevření

Fronty voličů se začaly krátce po otevření volebních místností tvořit před okrskem číslo čtyři v Základní škole Komenium v ulici 8. května v Olomouci.

Čekalo se na vstup do volební místnosti i úpravu volebních lístků a ve frontách se stálo také na chodbách.

První voliči přicházeli k volebním místnostem na Základní škole Komenium už před druhou hodinou odpoledne a pořád jich přibývalo.

Před vstupem čekala například paní Jana, která si kvůli možnosti volit v Olomouci musela vyřídit volební průkaz.

„Domů na Rýmařovsko bych se včas nedostala, odvolit ve městě je pro mě jednodušší. Jdu k volbám, protože doufám, že se něco změní. Mrzí mě, že některé strany šly do koalice a nesestavily samostatné kandidátky. Aby se do parlamentu dostali jen ti, které tam opravdu chci, budu kandidáty kroužkovat,“ řekla žena středního věku, která v pátek odpoledne hodila hlas do volební urny jako třetí v pořadí.

Ve volební místnosti se během pár minut vytvořila fronta, členka komise proto další zájemce dovnitř pouštěla po jednom. Lidé trpělivě čekali také na chodbě a zájem byl značný i v dalších hodinách.

„Je to pro nás velké překvapení, voličů chodí opravdu hodně a zájem neustává, stále se stojí fronta ve volební místnosti i před ní. Mezi druhou a třetí hodinou přišla více než stovka voličů. Celkem jich máme v evidenci okolo sedmi stovek,“ potvrdila velký zájem Olomoučanů o volby zapisovatelka okrsku číslo čtyři Beatrice Staniczková.

Volí se do 14 hodin

Vybírat nové poslance budou lidé moci i v sobotu, a to od 8 do 14 hodin. Nové složení sněmovny by mělo být známo během sobotního večera.

Průběh voleb v kraji je klidný. „Do této chvíle se v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nestalo nic neobvyklého,“ sdělila v 19 hodin mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.