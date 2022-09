SPOLU obdrželo celkem 10 křesel v zastupitelstvu. Dohromady s vítězem by tedy měli 26 mandátů.

Spolupráci s ODS a lidovci, kteří jsou součástí koalice, podle lídra ANO a současného primátora fungovala.

„V programových i organizačně-technických věcech o budoucí spolupráci jsme se shodli, že je zřejmě možná. Mělo by nás čekat další kolo jednání poté, co jak u nás, tak u SPOLU proběhnou vstupní jednání s ostatními politickými subjekty,“ sdělil po dopoledním jednání s koalicí SPOLU lídr vítězného hnutí.

Zástupci ANO již také vedli rozhovory se třetím na pásce, ProOlomouc s Piráty. Ti v zastupitelstvu získali osm křesel.

„Potkali jsme se. I na této platformě jsme se bavili o tom, že je shoda dále pokračovat v jednání. Nenašli jsme žádné zásadní téma, které by bylo předmětem nepokračování koaličních rozhovoru,“ hodnotil první kolo rozhovorů s ProOlomouc a Piráty.

Kompetetní odborníci

V neděli odpoledne se také uskuteční jednání vítěze voleb se zástupci hnutí spOlečně, které je součástí stávající radniční koalice a v novém zastupitelstvu posílilo o jeden mandát na čtyři.

Hnutí ANO zatím nechtělo komentovat, ke které z možných variant spolupráce se přiklání.

„Nechci nic mediálně vysílat. Ve čtyři hodiny máme jednání zastupitelského klubu, což je šestnáct názorů, které se musí nějakým způsobem utřídit na základě uskutečněných jednání. Teď nás čeká ještě jednání s hnutím spOlečně. A tím se asi uzavírá kruh možných potenciálních koalic,“ poukázal Miroslav Žbánek, který by chtěl pokračovat ve funkci.

Vítěz by při modelu ANO+SPOLU už nepotřeboval k většině v zastupitelstvu hnutí spOlečně. Faktem je, že spolupráce, zejména odbornost náměstka Otakar Štěpán Bačáka, zafungovala.

„Spolupráce a předzvěst složitého období, které město Olomouc čeká z pohledu kontinuálního přecházení z jedné do druhé a následně do třetí krize, bude vyžadovat kompetentní odborníky,“ reagoval Žbánek.

Topka jako zádrhel?

V rámci možných koalic z pohledu tříčlenné koalice SPOLU se sice před volbami objevily signály, že se TOP09 nekloní ke spolupráci s hnutím ANO, podle lídryně SPOLU Markéty Záleské koalice SPOLU vystupuje v povolebních vyjednáváních jako „partnerský subjekt“.

„V rámci jednání vystupujeme jako partnerský projekt,“ reagovala.

Jednička za TOP09 Dominika Kovaříková možnou koalici SPOLU s hnutím ANO v neděli odpoledne nekomentovala.

„Dnes ještě proběhnou další jednání jak v rámci koalice SPOLU s dalšími stranami, tak uvnitř TOP09. V tuto chvíli bych nechtěla nic komentovat,“ uvedla Kovaříková, trojka společné kandidátky SPOLU.

K pravděpodobnosti budoucí vlády ve složení ANO a SPOLU, případně plus spOlečně, se Záleská v neděli nevyjádřila.

„Probíhají jednání se všemi, zatím jsme se sešli s ANO. Dnes se ještě potkáme s ProOlomouc a Piráty, STAN a spOLečně,“ odkázala na další rozhovory Markéta Záleská, stávající náměstkyně primátora.

Výsledky komunálních voleb 2022 v Olomouci

Výsledky komunálních voleb 2022 v Olomouci

Alternativa bez "Babišovců"

STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti, kteří získali dva mandáty, již v sobotu večer iniciovali povolební vyjednávání o koalici bez vítěze voleb. Rozhovory chtějí vést na bázi pro demokratických stran.

Uskupení usiluje o sestavení koalice, která by kopírovala vládní půdorys.

„A která by pomáhala i z krajského města posílit stav, ve kterém se už v České republice a ve městě Olomouci obejdeme bez lidí napojených na Andreje Babiše, který je v této chvíli souzen za podvody a je napojen na garnituru, se kterou už nechceme dále spolupracovat,“ zdůraznila v sobotu Andrea Hanáčková.

Jednalo by se o koalici sedmi stran opřenou o 24 křesel. Lídryně SPOLU tento model rovněž nehodnotila.

„Je to předčasná otázka. Nebavíme se jen o variantách, ale také o programových prioritách. To je v první fázi to důležité,“ komentovala v neděli odpoledne Záleská možnou verzi.

Bačák: Bez ANO do toho nejdeme

Podle lídra spOLečně toto hnutí upřednostňuje pokračování stávající koalice a spolupráci s hnutím ANO.

„S hnutím ANO jsme jednali. Sdělili nám, že jsme pro ně klíčový partner do koalice. Bavili jsme se o resortech, potvrdili jsme, že ekonomiky bychom se ujali. Uvidíme, co bude dále. Pro nás je ANO spolehlivý a čitelný partner. Navrhovaná spolupráce bez ANO, sedmi nebo osmi stran, je podle nás nefunkční. Bylo by to problematické. My do toho nepůjdeme,“ prohlásil Otakar Štěpán Bačák.

