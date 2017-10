ON-LINE: druhý den voleb na Olomoucku

Chodí více rodiny

Členové okrskových komisí na Přerovsku si pochvalují účast, která se v pátek vyšplhala až ke 45 procentům.

„U nás přišlo k urnám do desíti večer 45,5 procent voličů, takže většina přišla už včera. I dnes ale nemůžeme říct, že by to bylo slabé. Chodí spíše rodiny a lidé, co v pátek nemohli kvůli práci,“ řekla předsedkyně volební komise z okrsku číslo 47 v budově Mateřské školy Lešetínská v Přerově Marcela Kosíková.