Už v červnu se však do Olomouce vrátí, aby svým hudebním fanouškům představil nejnovější projekt D.Y.K. (vyslovováno anglicky).

„Koncert určitě nebude jenom o tom, že přijdou muzikanti a zahrají. Upřímně a neskromně můžu říct, že to bude pecka,“ slibuje Vojtěch Dyk v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Vojto, na Hané točíte film. Můžete prozradit, o co jde?

Film se jmenuje Zpráva o záchraně mrtvého. Pohybujeme se jen v nemocnici. Příběh odráží životní zkušenosti režiséra Václava Kadrnky. Je o otci, který po mozkové mrtvici zůstane upoután na lůžko. Hrají tam de facto dva herci. Já jsem syn, Zuzana Mauréry matka. Po těch pár dnech musím říct, že je to hodně náročné. Takovou koncentraci na place jsem nikdy nezažil.

To asi nebude komedie.

Rozhodně ne. Vašek je hodně přemýšlivý člověk, takže je to typický intelektuální film. Já tomu říkám filmová meditace. Kadrnka se vždy snaží osekat děj pouze na esenci informace, pracuje se samotným příběhem a tváří herce. Například jeho předchozí film Křižáček, který získal Křišťálový glóbus na festivalu v Karlových Varech, je pro mnohé dost těžko koukatelný. Ale skvěle zapadá do kontextu dnešní doby.

Vy, známý vtipálek, jste se pustil do tak vážné věci?

I pro mě je to trošičku zvláštní. Ale asi před rokem jsem si řekl, že už nechci být zaškatulkovaný jako herec komediálních a lehce žánrových rolí, přihlouplých svůdníků. Ve filmovém herectví chci jít hlouběji, tam jsem měl na rozdíl od divadelního herectví a muziky deficit. Už mi nestačí jenom přejít zleva doprava a nějak se při tom tvářit. Musím si sám v sobě hledat motivace, což tady hledám. Neuvěřitelně mi to vyhovuje v cestě, kterou jsem si nastavil, protože o věcech rád přemýšlím.

Může to být zlom ve vaší herecké kariéře?

Nevím. Nemůžu posoudit, co bude. Člověk v určitém věku přitahuje typ rolí podle toho, co dělá a jak se chová. Záleží na něm, co přijímá nebo odmítá. Zjistil jsem, že když chci, aby ke mně něco takového přišlo, musím si na to udělat místo. Začal jsem odmítat určité role a v tu chvíli ke mně přišla tato nabídka. Natáčení je pro mě dost namáhavé, ale zároveň mě baví.

Točíte v nemocnici, které kvůli koronaviru zpřísnily opatření, zakázaly návštěvy. Ovlivnilo to nějak i vznikající film?

Vůbec ne, zatím žádný problém nebyl. Myslím si, že koronavirus je sice do určité míry hrozba, ale pokud ho máte chytnout, tak ho prostě chytnete. A jestli to bude v Olomouci, nebo v Itálii, to už je celkem jedno. Toto téma velmi respektuji, zároveň jej ale rád zlehčuji, protože se z něj podle mě zbytečně dělá obrovská mediální bublina.

Je tu zdravá chuť zažívat věci

Máte během natáčecích dnů čas poznávat město a okolí?

Olomouc mám rád, takže chodím na Žerotínovo náměstí a do okolních uliček nebo se snažím poznávat nové restaurace, kavárny. Navštěvuji přátele, třeba Přemka Forejta (místní šéfkuchař, porotce pořadu MasterChef Česko, pozn. red.). Hlavně se člověk potřebuje projít, když je od rána do večera zavřený v nemocnici. Teď jsem dostal tipy na krásné lužní lesy na Olomoucku, tak snad se dostanu i tam.

Jak jako rodilý Pražák vnímáte hanáckou metropoli?

Tohle město mě baví. Asi to hodně souvisí se vzděláním, díky univerzitě je tu taková zdravá chuť zažívat věci. Jezdí sem dobří muzikanti. S místními lidmi jsem se moc nesetkal, ale líbí se mi zdejší historické centrum, architektura, hradby…

Natáčení filmu končí v dubnu, vy se sem ale brzy vrátíte. Kdy a kde vás fanoušci uvidí?

Pokud se kvůli koronaviru nic nezmění, tak 2. června na Výstavišti Flora Olomouc. Se svojí novou kapelou představím projekt D.Y.K. a písně ze stejnojmenného alba. Kapela i CD vznikly v New Yorku. Je to moje hodně srdeční záležitost, protože jde o černou muziku, kterou v této republice mnoho lidí nedělá. Alespoň ne tak masově. V rámci turné po ČR nás čeká sedm ojedinělých koncertů. Moc se těším a všechny srdečně zvu.

D.Y.K. je splněný sen

Chystáte pro koncert i nějaké překvapení?

První turné se snažím udělat hlavně proto, abych seznámil lidi s tou hudbou. Oslovil jsem ale Rosťu Nováka ze souboru Cirk La Putyka, který by to měl režírovat. Určitě to nebude jenom o tom, že přijdou muzikanti a zahrají. Já to takhle nikdy nedělám. Na druhou stranu, moje idea byla, aby lidi přišli na dobrý koncert a poslechli si skvělou muziku. Nový projekt se špičkovými muzikanty. Upřímně a neskromně můžu říct, že to bude pecka.

Jak jste se vlastně k tomuto projektu dostal?

Už kdysi jsem chtěl založit kapelu. Do toho ale přišel Nightwork, B-SIDE Band a pořád nebyl čas. Až jsem se jednoho dne rozhodl, že už to prostě musím udělat, sebral jsem vlastní úspory a řekl si, že i kdyby to nikdo nechtěl, já si pokusím splnit sen.

Rovnou v Americe?

Tu původní myšlenku přeměnil na zahraniční projekt až český hudebník Ondřej Pivec, se kterým jsme napsali písničky. Ondra totiž žije v New Yorku. Dal dohromady kapelu ze svých spoluhráčů a lidí, se kterými někdy spolupracoval nebo spolupracovat chtěl. Jsou to mladí, nadějní muzikanti. Nahrál s nimi základy, já tam pak přiletěl a dodělal zpěv. Potom jsem si už ale chtěl trošičku užít i s kapelou, takže jsem se za nimi na delší dobu vrátil a přihlížel nahrávání.

Naplnilo se vaše očekávání?

D.Y.K. je splněný sen. Konečně jsem si udělal cédéčko, u kterého jsem byl od začátku. Ne jenom tak, že vám někdo napíše písničky a vy to pak odzpíváte. Mám pocit, že jsem celý život sbíral informace a teď je potřebuji rozprostřít do své tvorby. Autorství je už pro mě nejdůležitější.

Když jsme u hudby, zmínil jste Nightwork. Tahle životní kapitola je pro vás definitivně uzavřená?

Pro mě není uzavřená kapitola v životě vůbec nic. Ani Nightwork. Třeba s Kubou Prachařem a Honzou Maxiánem spolu dál hrajeme v Tros Discotequos. Prostě jsem si v určité chvíli řekl, že chci jít jinou cestou.

Dá se to tedy brát tak, že máte od roku 2013 stále jen pauzu?

Takhle bych to neřekl. Když je pauza v divadle, víte, že za dvacet minut zase začne představení. V tomto případě nikdo neví, jestli se ještě někdy sejdeme na jednom pódiu. Necháváme tomu volný průběh.

A co B-SIDE Band?

Letos nic, ale příští rok bychom chtěli natočit CD a rozjet šňůru. Jsme spolu deset let, pro mě je to druhá rodina. A protože to jsou pouze Brňáci, můžu se do nich navážet. To já dělám často a rád. (smích) A oni se snaží taky, ale když žijete v Brně, nejde se strefovat do Pražáků. Cokoliv řeknete, je směšné.

Vtip o Hanácích

V jednom rozhovoru jsem vás slyšel vyprávět vtip o Brňácích. Máte něco podobného i na Hanáky?

Počkejte, teď mi tady někdo říkal… Jo, už vím! Víte, jak vznikl alobal? Dva Hanáci se přetahovali o desetník. (smích) To mě pobavilo. Kdo si umí udělat humor sám ze sebe, je king!

O vás je známo, že jste milovník fotbalu. Byl jste coby zarytý fanoušek Sparty na nedávném Derby pražských S?

Rád chodím na stadion, i na Derby jsem chtěl jít. Ale poslední dobou nemám čas. Bohužel.

Nenavštívil jste ani Andrův stadion, když se Sigmou hrála Sparta? Respektive, když PROHRÁLA Sparta…

To jsem v Olomouci ještě nebyl. A ještě že tak! Občas si píšu s Vaškem Pilařem, to je jediný můj kontakt se Sigmou.

A co kontakt s rodinou? Předpokládám, že manželka a děti zůstaly v Praze.

Jo, čas od času si vzpomenu, že mám rodinu. (smích) Někdy chcete být prostě jen doma a užít si to, to mi teď chybí. Ale když je aspoň den volna, snažím se za nimi jezdit. Třeba o víkendu jsem byl v Praze. Zatím si nestěžuji. Naopak, o to víc se na ně těším.