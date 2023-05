Po skalisku v olomouckých Bezručových sadech opět padají proudy vody. Umělý vodopád v tomto týdnu zprovoznilo Výstaviště Flora po zimní pauze při příležitosti jarní květinové výstavy.

V Bezručových sadech v Olomouci po zimní pauze opět zurčí umělý vodopád. | Video: Tauberová Daniela

S koncem čtyřdenní výstavy v neděli v 17:00 sice Výstaviště Flora vodopád vypne, ale hned v pondělí dopoledne bude zurčící atrakce opět těšit kolemjdoucí. V provozu by měla být až do podzimu.

Umělý vodopád s malým jezírkem nacházející se před východem z parku do Kosinovy ulice obnovilo město předloni. V Bezručových sadech fungoval do osmdesátých let minulého století. Sloužil od šedesátých let, a to zejména jako reklama Sigmy Lutín na její výkonná vodní čerpadla.

Voda v něm koluje v uzavřeném okruhu, jehož součástí je podzemní nádrž s čerpadlem. Po zapnutí čerpadla je vytlačována přes potrubí, nad skaliskem tryská a padá zpět do nádrže obložené kameny. Celkový objem vody je kolem 30 kubíků.

Během obnovy tohoto prvku oživujícího skalní defilé Bezručových sadů se objevila kritika kvality architektonického pojetí a provedení. Vadily škaredá trubka na skalisku a nevzhledná trafostanice v blízkosti vybudovaného bazénku. Trafostanice byla posunuta dále od vodopádu, za chodník k zeleni, a rozvod vody po skále byl zapraven.

Vloni na jaře vodopád na čas vyřadil z provozu vandal, který poškodil elektrocentrálu. Pracovníci výstaviště zároveň museli vyřešit nečekaný úbytek vody v uzavřeném systému a místo utěsnit.