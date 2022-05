Tuto objednávku již Výstaviště Flora Olomouc zajistilo.

„Nyní čekáme na dodání součástky. Poté bude následovat samotná oprava,“ dodal.

Výstaviště předpokládá, že v druhé polovině či koncem května by vodopád mohl opět oživovat skalní defilé Bezručových sadů.

Vodopád v Olomouci nefunguje. Poškozený je rozvaděč, taky uniká voda

Pracovníci výstaviště zároveň potřebují vyřešit nečekaný úbytek vody v uzavřené systému vodopádu, kterým protéká zhruba 10 kubíků vody. Pátrají po místě, kde je narušený, aby ho mohli utěsnit.

Podle Jiřího Svačinky, provozního ředitele Výstaviště Flora Olomouc, však tento problém neohrožuje provoz atrakce. Únik vody není nijak dramatický. Pracovníci Flory vodu do systému doplní.

Obnovený vodopád byl zprovozněný v dubnu před zahájením jarní etapy Flory Olomouc. Atrakce okamžitě zaujala Olomoučany i návštěvníky města, kteří se u vodopádu fotili.

Do neděle 1. května byl v provozu denně. Spouštěl se automaticky. Naprogramován byl tak, aby běžel ve všední dny od 12 do 17 hodin a o víkendech v době od 9 do 19 hodin.

Původní vodopád v Bezručových sadech fungoval do osmdesátých let minulého století. Sloužil od šedesátých let, a to zejména jako reklama lutínské Sigmy na její výkonná vodní čerpadla.

Obnova atrakce začala vloni na přelomu května a června. Objevila se kritika kvality architektonického pojetí. Lidem taky vadila škaredá trubka na skalisku a nevzhledná trafostanice v blízkosti vybudovaného bazénku. Město i Flora výtky odmítaly s tím, že dílo ještě nebylo dokončeno. Trafostanice byla posunuta dále od vodopádu - za chodník k zeleni.

Celkové náklady na obnovu vodopádu včetně dodatečných estetických úprav činí 2,3 milionu korun.

„Bez vstřícnosti regionálních firem, tedy sponzorského daru Sigma Group a snížené ceny stavebních prací od IDS Olomouc, by byla stavba výrazně dražší,“ uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta.