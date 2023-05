Proudy vody po zimě opět padají po skalisku v olomouckých Bezručových sadech, kde je od jarní výstavy Flora Olomouc 2023 v provozu umělý vodopád. Ne však po celý den. Aby lidé nemířili k atraktivnímu zákoutí s vodním prvkem zbytečně, Výstaviště Flora zveřejnilo, kdy je vodopád v provozu. Ve všední dny tryská voda až v odpoledních hodinách.

Umělý vodopád v Bezručových sadech v Olomouci je po zimní pauze opět v provozu. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Umělý vodopád je spuštěný od dubnové květinové výstavy. „V provozu je ve všední dny od 13 do 18 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin,“ informovalo na svých internetových stránkách Výstaviště Flora Olomouc.

Vodní prvek s malým jezírkem nacházející se před východem z parku do Kosinovy ulice začalo město obnovovat předloni. V provozu je od jara 2022. Vodopád fungoval v parku do osmdesátých let minulého století. Sloužil od šedesátých let, a to zejména jako reklama Sigmy Lutín na její výkonná vodní čerpadla.

Provozní doba vodopádu

v Bezručových sadech:



/spuštěn je od jara do podzimu/

všední dny: 13 – 18 hodin

víkendy: 10 – 18 hodin



Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc

„Býval spuštěný v době konání květinových výstav a o nedělích, kdy k němu lidé chodívali do Bezručových sadů na procházky. Takto vodopád fungoval zhruba do 80. let 20. století. Poté byl celá desetiletí mimo provoz,“ popisoval mluvčí olomouckého výstaviště Michal Poláček.

V obnovené dominantě Bezručových sadů voda koluje v uzavřeném okruhu. Součástí je podzemní nádrž s čerpadlem. Po zapnutí čerpadla je voda vytlačovaná přes potrubí, nad skaliskem tryská a padá zpět do jezírka. Celkový objem vody v systému je kolem 30 kubíků.

Během obnovy tohoto prvku oživujícího skalní defilé Bezručových sadů se objevila kritika kvality architektonického pojetí a provedení. Vadily škaredá trubka na skalisku a nevzhledná trafostanice v blízkosti vybudovaného bazénku. Trafostanice byla posunuta dále od vodopádu, za chodník k zeleni, a rozvod vody po skále byl zapraven.

Vloni na jaře vodopád na čas vyřadil z provozu vandal, který poškodil elektrocentrálu. Pracovníci výstaviště zároveň museli vyřešit nečekaný úbytek vody v uzavřeném systému a místo utěsnit.