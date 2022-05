Výpadek proudu nastal podle automatické signalizace zhruba dvě hodiny po sobotní půlnoci, přesně v 1:40.

„Zjišťujeme, k čemu přesně došlo a jak závažný problém to je,“ dodal.

Ztrácí se voda

Výstaviště Flora se rovněž potýká s úbytkem vody v uzavřeném okruhu, kterým protéká zhruba 10 kubíků vody. Ke ztrátám dochází v době, kdy je vodopád v provozu.

„Kde se voda ztrácí, to v tuto chvíli úplně přesně nevíme, je možné, že někde ve skalách. Na tom se ale nyní pracuje,“ uvedl Jiří Svačinka.

Při poklesu hladiny vypíná čerpadlo. Motor by se při chodu na sucho spálil. Do uzavřeného systému je proto nutné vodu opakovaně dovážet.

„Byli jsme připraveni v neděli ráno dovézt vodu, aby vodopád byl funkční,“ dodal náměstek.

Spouštěl se automaticky

Obnovený vodopád byl zprovozněný v dubnu před zahájením jarní etapy Flory Olomouc. Atrakce okamžitě zaujala Olomoučany i návštěvníky města, kteří se u vodopádu fotili. Do neděle byl v provozu denně. Spouštěl se automaticky. Naprogramován byl tak, aby běžel ve všední dny od 12 do 17 hodin a o víkendech v době od 9 do 19 hodin.

Původní vodopád v Bezručových sadech fungoval do osmdesátých let minulého století. Sloužil od šedesátých let, a to zejména jako reklama lutínské Sigmy na její výkonná vodní čerpadla.

Obnova atrakce začala vloni na přelomu května a června. Objevila se kritika kvality architektonického pojetí. Lidem taky vadila škaredá trubka na skalisku a nevzhledná trafostanice v blízkosti vybudovaného bazénku. Město i Flora výtky odmítaly s tím, že dílo ještě nebylo dokončeno. Trafostanice byla posunuta dále od vodopádu - za chodník k zeleni.

Celkové náklady na obnovu vodopádu včetně dodatečných estetických úprav činí 2,3 milionu korun.

„Bez vstřícnosti regionálních firem, tedy sponzorského daru Sigma Group a snížené ceny stavebních prací od IDS Olomouc, by byla stavba výrazně dražší,“ uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta.

