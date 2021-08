Vedení města a Výstaviště Flora Olomouc, které má stavbu na starosti, upozorňují, že nynější vzhled „atrakce“ není definitivní. Kompletně hotovo by mělo být do konce září letošního roku.

Debata o podobě obnovovaného vodopádu se v Olomouci rozvířila poté, co se na skále objevilo nerezové výtlačné potrubí. Kritika se snesla i na instalaci elektrorozvaděče v blízkosti vybudovaného bazénku.

„Trubku měli nějak zaříznout do skály nebo vést nějak skrz. Nevím, neznám možnosti, ale toto je přece otřesné,“ hodnotila paní Anežka, která žije v centru Olomouce a parkem denně chodí se psem.

S kritikou přišel již ke konci července spolek Za krásnou Olomouc, jehož členové se dlouhodobě věnují architektuře a péči o historicky cenné objekty.

„Takto si péči o minulé dědictví a investice do veřejného prostoru města opravdu nepředstavujeme! Nešlo by 1 769 000 korun investovat smysluplněji a s větší přidanou hodnotou? Architekt u takto velké zakázky nebyl potřeba a podle toho vypadá výsledek,“ hodnotili počin na Facebooku.

Po technické stránce funguje

Umělý vodopád už má za sebou zkušební spuštění a vodní „atrakce“ by již v podstatě mohla fungovat. Po technické stránce je plně funkční.

„Technologická část funguje a do měsíce má být hotová i estetická část projektu. Dokonce září má být kompletně hotovo,“ informoval náměstek primátora Olomouce Martin Major (ODS).

„Co vidíme nyní, je polotovar. Tak to samozřejmě vypadat nebude,“ reagoval na kritiku, která podle něj přišla předčasně. „Počkejme si, až bude dílo hotovo. Pak si můžeme říci, co si o tom myslíme,“ poznamenal náměstek.

Jak zamaskovat rouru

Podle technického náměstka Výstaviště Flora Olomouc Jiřího Svačinky skluz zapříčinilo hlavně dořešení potrubí umístěného na skále. Přesněji jeho zamaskování, aby roura nehyzdila unikátní skalní defilé.

„Vodopád je funkční a my nyní usilovně sháníme firmu, která vytvoří kolem roury nástřikem na konstrukci umělou ‚skálu‘. Počítáme s překrytím této roury, abychom pohledově nenarušovali skaliska kolem. Stávající stav není definitivní,“ potvrdil Jiří Svačinka.

Oslovil řadu firem, ale vzhledem k současné situaci ve stavebnictví nemají volné kapacity.

„Včera se podařilo najít firmu z Olomouce. Smlouva by měla být podepsána v příštím týdnu,“ informoval v pátek.

Rozvaděč do křoví?

Nevzhledný rozvaděč instalovaný v blízkosti nového bazénu, který citelně narušuje pohled na „atrakci“ i celou lokalitu historického parku, nezůstane podle náměstka na stávajícím místě, kde byl původně naprojektován.

„Jsou dvě možnosti, přičemž jeho uložení pod zem není podle odborníků tím nejvhodnějším řešením. Proto dojde k jeho přesunutí pod skaliska, kde bude zamaskován zeleni,“ popisoval Jiří Svačinka.

Kompletně hotovo by podle něj mělo být do konce září.

Vodní prvek fungoval v olomouckém parku poblíž Kosinovy ulice během květinových výstav a o nedělích do 80. let minulého století. Vznikl v roce 1965. Postarala se o to Sigma Olomouc, která tím propagovala značku a výkon čerpadel.