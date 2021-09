Po celý víkend se u obnovované vodní atrakce zastavovali kolemjdoucí. Znalí olomoucké „kauzy“ ostřili zrak na hmotu překrývající rouru. Přespolní zkoumali stavbu jako takovou.

„Tak to je ten vodopád? Nevypadá tak zle. Bude to pěkné oživení parku,“ hodnotily dvě seniorky z Velké Bystřice, které se v neděli před polednem zastavily před oplocením sledované stavby.

Elektrorozvaděč, který čeká přesun na méně viditelní místo, zatím stál na původním místě.

„Přesuneme jej přes chodník směrem k Mlýnskému potoku. Původně se zvažovalo také umístění pod zem, což ale technologie neumožňuje. U Mlýnského potoka pak bude rozvaděč skrytý v zeleni,“ vysvětlila ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Kritika a úpravy

Obnovený umělý vodopád měl být veřejnosti představen v srpnu při příležitosti konání letní etapy květinové výstavy Flora. Dílo se však dostalo do skluzu a jeho podoba vyvolala ostrou kritiku. Vedení města a Výstaviště Flora Olomouc, které má stavbu na starosti, upozornily, že vzhled „atrakce“ není definitivní.

Debata o podobě vodopádu se v Olomouci rozvířila poté, co se na skále objevilo nerezové výtlačné potrubí. Kritika se snesla i na instalaci elektrorozvaděče u vybudovaného bazénku.

„Trubku měli nějak zaříznout do skály nebo vést nějak skrz. Nevím, neznám možnosti, ale toto je přece otřesné,“ hodnotila tehdy paní Anežka, která žije v centru Olomouce a parkem denně chodí se psem.

S kritikou přišel již ke konci července spolek Za krásnou Olomouc, jehož členové se dlouhodobě věnují architektuře a péči o historicky cenné objekty. „Takto si péči o minulé dědictví a investice do veřejného prostoru města opravdu nepředstavujeme! Nešlo by 1 769 000 korun investovat smysluplněji a s větší přidanou hodnotou? Architekt u takto velké zakázky nebyl potřeba a podle toho vypadá výsledek,“ hodnotili počin na Facebooku.

Technologická část stavby byla v srpnu odzkoušena a funguje. „Co vidíme nyní, je polotovar. Tak to samozřejmě vypadat nebude,“ reagoval náměstek primátora Olomouce Martin Major (ODS) na kritiku, která podle něj přišla předčasně. „Počkejme si, až bude dílo hotovo. Pak si můžeme říci, co si o tom myslíme,“ poznamenal náměstek.

Podle technického náměstka Výstaviště Flora Olomouc Jiřího Svačinky skluz zapříčinilo hlavně dořešení potrubí umístěného na skále. Přesněji jeho zamaskování, aby roura nehyzdila unikátní skalní defilé.

„Vodopád je funkční a my nyní usilovně sháníme firmu, která vytvoří kolem roury nástřikem na konstrukci umělou ‚skálu‘. Počítáme s překrytím této roury, abychom pohledově nenarušovali skaliska kolem. Stávající stav není definitivní,“ potvrdil v srpnu Jiří Svačinka.

Vodní prvek kvůli estetickým úpravám přijde dráž, než se původně plánovalo. Zastupitelé v pondělí přiklepli na potřebné úpravy 250 tisíc korun.

Vodní prvek fungoval v olomouckém parku poblíž Kosinovy ulice během květinových výstav a o nedělích do 80. let minulého století. Vznikl v roce 1965. Postarala se o to Sigma Olomouc, která tím propagovala značku a výkon čerpadel.