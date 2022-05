Zahrada na fasádě v Olomouci budí pozornost, proměnila celou ulici

Vandal poškodil elektrocentrálu vodopádu v noci na 1. května. Výstaviště Flora Olomouc čekalo na dodání náhradního dílu do poničeného zařízení.

„Potřebná součástka dorazila, a tak se pracovníkům Výstaviště Flora Olomouc podařilo na konci minulého týdne vodopád zprovoznit,“ uvedl mluvčí výstaviště Michal Poláček.

Vyřešili i problém s nečekaným úbytkem vody, která mizela skulinou ve skalním masivu, po němž při spuštění vodopádu voda teče.

„Úbytek vody se tak nyní pohybuje v normě dané běžným odpařováním či rozstřikem vody. S tímto přirozeným úbytkem jsme ovšem od začátku počítali,“ dodal mluvčí.

Provozní doba

Vodopád nyní bude spuštěný každý všední den od 12 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin.

„Ve významné dny například při akcích města Olomouce či Výstaviště Flora anebo o svátcích se pak může doba spuštění vodopádu ještě prodloužit či jinak změnit,“ informoval Michal Poláček.

Původní vodopád v Bezručových sadech fungoval do osmdesátých let minulého století. Sloužil od šedesátých let, a to zejména jako reklama lutínské Sigmy na její výkonná vodní čerpadla.

Obnova atrakce začala vloni na přelomu května a června. Objevila se kritika kvality architektonického pojetí. Lidem taky vadila škaredá trubka na skalisku a nevzhledná trafostanice v blízkosti vybudovaného bazénku. Město i Flora výtky odmítaly s tím, že dílo ještě nebylo dokončeno. Trafostanice byla posunuta dále od vodopádu - za chodník k zeleni.

Celkové náklady na obnovu vodopádu včetně dodatečných estetických úprav činí 2,3 milionu korun.

„Bez vstřícnosti regionálních firem, tedy sponzorského daru Sigma Group a snížené ceny stavebních prací od IDS Olomouc, by byla stavba výrazně dražší,“ uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta.