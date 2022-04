Vodopád je plně funkční. Pracovníci Flory ještě ve čtvrtek dokončili poslední úpravy okolí, kde v minulých dnech instalovali kameny a provedli menší sadovnické úpravy.

„Vodopád jsme pustili včera večer a už bychom jej chtěli nechat v provozu, a to i po skončení výstavy. Vychytáváme nějaké drobnosti, ale zatím je vše nastaveno tak, že ve všední dny bude v provozu od 12 do 17 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin,“ sdělil ve čtvrtek dopoledne Jiří Svačinka, provozní ředitel Výstaviště Flora Olomouc.

Flora zve i na noční show a muziku. U skleníků zazpívá Pavel Vítek či "Saxana"

Během Flory již od devíti

Během jarní Flory, která je do neděle 24. dubna, bude obnovená atrakce oživovat město denně již od 9. hodiny.

Vodopád, jeden z někdejších symbolů Olomouce, má bouřit v parku od jara do podzimu. Voda koluje v uzavřeném okruhu, jehož součástí je podzemní nádrž s čerpadlem. Po zapnutí čerpadla je vytlačována přes potrubí, nad skaliskem tryská a padá zpět do nádrže obložené kameny. Celkový objem vody je kolem 30 kubíků.

Vyperte si u obchoďáku! Prádlomaty budí pozornost, v kraji jich je už několik

Vodopád v Bezručových sadech fungoval do osmdesátých let minulého století. Sloužil od šedesátých let, a to zejména jako reklama lutínské Sigmy na její výkonná vodní čerpadla.

Obnova vodopádu začala vloni na přelomu května a června. Objevila se kritika kvality architektonického pojetí. Lidem taky vadila škaredá trubka na skalisku a nevzhledná trafostanice v blízkosti vybudovaného bazénku. Město i Flora výtky odmítaly s tím, že dílo ještě nebylo dokončeno. Trafostanice byla posunuta dále od vodopádu - za chodník k zeleni.