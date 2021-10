Vodopád, u něhož se již nyní zastavují kolemjdoucí, původně měl být veřejnosti představen v srpnu při příležitosti konání letní etapy květinové výstavy Flora. Dílo se však dostalo do skluzu a jeho podoba vyvolala ostrou kritiku.

Debata se v Olomouci rozvířila poté, co se na skále objevilo nerezové výtlačné potrubí. Narazilo i umístění elektrorozvaděče. Vedení města i Výstaviště Flora poukazovaly na to, že ještě není hotovo. Stavba nakonec kvůli estetickým úpravám přijde dráž, než se původně plánovalo. Zastupitelé přiklepli na potřebné úpravy 250 tisíc korun.

Vodní prvek fungoval v olomouckém parku poblíž Kosinovy ulice během květinových výstav a o nedělích do 80. let minulého století. Vznikl v roce 1965. Postarala se o to Sigma Olomouc, která tím propagovala značku a výkon čerpadel.