„Tentokrát akademie projevila přece jen větší odvahu ocenit díla, která se vymykají běžné televizní produkci. Platí nejen pro Vodníka, ale také pro Most!,“ svěřil se v rozhovoru pro Deník spisovatel a filmový vědec Michal Sýkora, který se slavnostního udílení cen zúčastnil a sám jednu z filmových cen předal.

Vodník, který by bez vaší předlohy nevznikl, má českého „Oskara“. Máte radost?

Samozřejmě. Je to ovšem především úspěch Viktora Tauše - a já mu Lva ze srdce přál, protože odvedl vynikající práci. A nejen on. Kdyby se do nominací Českého lva zahrnovaly i televizní počiny, věřím, že by řada herců z Vodníka měla šanci, se skvělou Klárou Melíškovou v čele.

Koho jste tipoval? Konkurence byla těžká! Nebo jste natolik věřil tomu mrazivému příběhu a specifickému způsobu natáčení, které zvolil režisér Viktor Tauš?

Vodník nebyl první sérií z našeho cyklu detektivek, kdo byl nominovaný na Lva. Už před lety nominaci obdržel Případ pro exorcistu, o rok později pak Modré stíny. Osobně jsem byl až do poslední chvíle velmi napjatý; zejména proto, že Modré stíny před lety Lva nezískaly v konkurenci mnohem konzervativnějšího projektu. Tentokrát akademie projevila přece jen větší odvahu ocenit díla, která se vymykají běžné televizní produkci. Platí nejen pro Vodníka, ale také pro Most!

České lvy jste si užil? Předával jste cenu…

No užil… Jednalo se o přímý přenos, já nejsem žádný zkušený matador, pokud jde o vystupování před kamerou. Byl jsem celkem v klidu až do odpolední generální zkoušky, kdy jsem si uviděl, jak obrovská produkce celou akci zajišťuje, a uvědomil si, že v přímém přenosu musí vše naprosto přesně klapnout, protože žádný druhý pokus neexistuje. Takže ze svého vystoupení si pamatuji jen, jak jsem vcházel na scénu a myslel na to, že nesmím přehlédnout tu celkem nepatrnou červenou značku, na kterou jsem se měl postavit.

Vodníka ocenila Akademie, ale co bude dál s komisařkou Výrovou? Odpočívá v civilu, kam jste ji poslal už v Pěti mrtvých psech?

Marie Výrová je sice v civilu, ale odpočinku si příliš neužije. V nejnovější knize Nejhorší obavy se dokonce zaplete do vyšetřování hned tří případů.

Marie Výrová zažije krušné chvilky

Pátá kniha, Nejhorší obavy, by snad měla vyjít každou chvíli, pletu se?

Nepletete, vydání je naplánováno na polovinu dubna.

Marii Výrovou jste „zaměstnal“ na olomoucké univerzitě… Můžete poodhalit děj?

Ano, z Marie je pouhý civil, ale pořád se kolem ní něco děje. O nové knize prozradím jen to, že se skládá ze tří povídek, dvou delších a jedné kratší. Marie nyní vyučuje praktickou kriminologii na právnické fakultě a v prvním příběhu se na žádost své studentky vrátí k devatenáct let starému případu dopravní nehody, která možná ani dopravní nehodou nebyla. Pachatel toho dávného zločinu je pořád na svobodě a rozhodne se udělat vše proto, aby na ní i nadále zůstal. Takže Marie tentokrát zažije krušné chvilky. Ale víc prozrazovat nebudu.

To je úplný konec Marie Výrové? Nebo píšete dál…. Na konci hlavní hrdinka zemře? Nebo necháte otevřete dveře pro další příběhy?

Abych použil název předlohy pro Vodníka: Ještě není konec. Ovšem v tuto chvílí žádný další příběh s Marií Výrovou neplánuji. Rád bych si odpočinul - nejen od této postavy , ale vůbec od psaní detektivek, a zkusil se věnovat i jiným projektům.

Hřebejk se znovu orzhodl pro Olomouc

Můžete přiblížit poslední filmový projekt Pozadí událostí, který opět vzešel ze spolupráce s Petrem Jarchovským? Trochu poodhalit scénář?

Bude to trochu jiný příběh, než nabízeli Detektivové od Nejsvětější trojice. Pozadí událostí je takový žánrový mix - vztahové drama s komediálními prvky, ale také s detektivní zápletkou, která však nebude dominantní. Jedna z dějových linií souvisí se zasazením příběhu do univerzitního prostředí a akcentuje aktuální společenská témata. I když původní nápad souvisel právě s detektivní zápletkou, napsali jsme s Petrem Jarchovským schválně celý příběh tak, aby bavil ty diváky, kteří jsou současnou záplavou detektivek na televizních obrazovkách už přesycení.

Režisér Hřebejk už točí? Uvidíme ve filmu olomoucké reálie?

Nakonec ano a je možné, že v hojné míře. Původně jsme projekt psali bez nějakého konkrétního prostorového ukotvení, ale Honzovi Hřebejkovi se Olomouc při natáčení Pěti mrtvých psů a Živých terčů natolik zalíbila, že se rozhodl znovu pro naše město. Velkou roli by tentokrát měly hrát exteriéry i interiéry univerzity, včetně Konviktu. Natáčení by mělo začít v květnu.

Kdy by mohl běžet v televizi?

Zde mohu pouze hádat - ale po zkušenostech s předchozími projekty soudím, že na začátku příštího roku.