V Olomouci, kam vodu dodává Moravská vodárenská, se od nového roku cena vodného a stočného zvedne na 94,76 korun za metr krychlový.

Cenu upravuje i VHS Sitka pro Šternberk a okolí. Od ledna 2022 zaplatí domácnosti ve Šternberku na vodném a stočném v součtu 80,30 korun za metr krychlový.

Stánky v centru Olomouce zase otevřou, zrušené trhy nahradí "zimní jarmark"

Společnost Moravská vodárenská v úterý oznámila, že bude ve všech provozovaných oblastech na Olomoucku od 1. ledna 2022 uplatňovat cenu vodného ve výši 38,72 Kč/m3 (bez DPH) a stočného ve výši 47,43 Kč/m3 (bez DPH).

„Celkem za vodné a stočné bez DPH 86,15 Kč/m3. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o navýšení ceny vodného a stočného celkem o 6,3 procenta,“ informovala Moravská vodárenská.

Včetně DPH ve výši 10 procent je to pak 42,59 Kč/m3 a 52,17 Kč/m3, v součtu pak 94,76 Kč/m3.

V Jeseníkách už čeká zimní pohádka, takto to teď vypadá na Skřítku

"Skokový nárůst cen energie"

Ceník vodného a stočného pro rok 2022 zveřejnila i společnost VHS Sitka. Ve Šternberku, včetně místních částí Dalov, Krakořice a Chabičov, dále v Babicích, Lužicích a Hlásnici od ledna zaplatí domácnosti na vodném a stočném v součtu 80,30 korun za metr krychlový (včetně DPH).

V Mladějovicích, Komárově a Řídeči činí nová cena 74,25 korun, ve Štěpánově a Liboši 78,10 korun a v Újezdu 76,45 korun v součtu za metr krychlový dodané pitné vody a vyčištěné odpadní vody.

„Zvýšení cen je způsobeno především skokovým nárůstem cen elektrické energie,“ vysvětlil ředitel vodohospodářské společnosti Antonín Kostrůnek.

V roce 2022 chce VHS Sitka pokračovat v opravách vodohospodářské infrastruktury, a to především kanalizace včetně odlehčovacích komor ve Šternberku a výměna vodovodu v části ulic Uničovské a Litovelské.

„Zásadním krokem bude pořízení nového programového vybavení vodárenského dispečinku včetně nových přenosových zařízení. Společnost také pořídí další vozidlo sloužící k vývozům domovních jímek a k vysokotlakému čištění kanalizací,“ sdělila VHS Sitka.

Zdraží turistické taháky? Olomoucká zoo ne, termály ano

Jak v domácnosti ušetřit za vodu?

Koupání

Při jedné koupeli v průměrně velké vaně se spotřebuje 100 litrů, v případě rohové i 200 litrů. Jedna koupel při cenách v Olomouci přijde na 8,70 korun. Pokud by se ve čtyřčlenné domácnosti koupali dospělí jednou týdně a děti dvakrát, a všichni si napustili plnou vanu, za tento „komfort“ zaplatí rodina ročně 2714 korun. Pokud by si všichni pouze zvykli zaplnit vanu do poloviny, úspora by byla znatelná.

Sprchování

Při pětiminutovém sprchování klasickou sprchou se spotřebuje kolem 60 litrů. Ještě větší úsporu vody by přineslo zakoupení úsporné sprchové hlavice se spotřebou i pod 10 litrů za minutu - běžnou hlavicí proteče jednou tolik. Čtyřčlenná rodina by mohla za rok uspořit kolem 25000 litrů pitné vody, tedy 2175 korun. Neúspornější sprchová hlavice na trhu s cenou 999 korun zajišťuje průtok 5,75 litrů za minutu.

WC

Obvyklá nádržka má objem 10 litrů. Každé spláchnutí v olomouckém paneláku tedy stojí 87 haléřů. Při 10 použitích toalety denně v rámci čtyřčlenné rodiny je to 8,7 korun, ročně pak domácnost spláchne 3167 korun. Při volbě moderního záchodu s dvojím splachováním s průtokem tři nebo šest litrů mohou být úspory v čtyřčlenné domácnosti kolem třech tisíc korun.

Praní prádla

Zatímco staré pračky při každém praní spolykají až 100 litrů vody, moderní pomocník si s prádlem poradí v rámci jednoho cyklu na 40 stupňů se 40 litry vody. Na jednom praní tak lze ušetřit zhruba 50 litrů pitné vody a pokud domácnost pere třikrát týdně, je to za rok 7,8 kubíků vody, což je přes 670 korun.

Myčka

Během ručního mytí ve dřezu se podle odborníků běžně spotřebuje 15 až 20 litrů vody. Moderní úsporná myčka si vezme na jeden cyklus kolem 9 litrů. Při mytí čtyřikrát týdně je roční spotřeba 1872 litrů.