„Vypadá hezky, což o to, ale kdy to tady bude jezdit? Bude někdy?“ žertovali zájemci o podívanou na prvním nástupišti, kde si prohlíželi a fotografovali první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě, dosud jediný, který byl již uveden do běžného provozu. Chvílemi nebylo na peróně k hnutí.