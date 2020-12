Společnost Moravská vodárenská zveřejnila ceník pro rok 2021 v pondělí.

„Ve všech provozovaných oblastech na Olomoucku budeme od 1. ledna uplatňovat cenu vodného ve výši 40,63 korun za metr krychlový a stočného ve výši 48,55. Celkem za vodné a stočné tedy 89,18 korun za metr krychlový,“ informovala mluvčí Markéta Bártová.

Čtyřčlenná domácnost, při průměrné spotřebě 93 litrů na osobu a den, zaplatí od ledna o 292 korun více - při srovnání cen k 1. lednu 2020 a 1. lednu 2021. V květnu došlo ke snížení DPH, čímž se snížila cena vodného i stočného v Olomouci a okolí z 87 korun na 83 korun za metr krychlový.

I koronavir sehrává svou roli

Zvýšení cen pro rok 2021 zdůvodňuje Moravská vodárenská zejména výrazným zvýšením nájemného vlastníkem infrastruktury.

„Samozřejmě hraje roli také epidemie koronaviru. Došlo ke snížení spotřeby vody, protože zavřely velké podniky, restaurace, školy a další odběratelé, zatímco náklady nám zůstaly stejné,“ vysvětlila Bártová.

Moravská vodárenská ze skupiny Veolia získala smlouvu na provozování vodohospodářské infrastruktury v Olomouci, a dalších částech olomouckého okresu, na pět let – do roku 2025. Vloni zaplatila za nájem infrastruktury 156,4 milionu korun, což bylo meziročně o 21 milionů korun více.

Na Šternbersku se chystají na velké investice

K 1. lednu 2021 navyšuje ceny i VHS Sitka, která upravuje a dodává vodu na Šternbersku, kde neplatí takzvanou solidární cenu, stejnou na všech spotřebištích, ale liší se na každém souboru obcí podle výše nákladů. Ve Šternberku, Babicích, Lužicích a Hlásnici od ledna zaplatí domácnosti na vodném a stočném v součku 74,80 korun za metr krychlový. V Mladějovicích, Komárově a Řídeči 68,75, Štěpánově a Liboši 69,30 a v Újezdu 70,40 korun za metr krychlový.

„Důvodem bylo narovnání cen vody z pohledu nákladů, některá naše spotřebiště skončila v mírné ztrátě. Ale tím hlavním, proč došlo k úpravě cen, je příprava na velké investice. Potřebujeme vydělat peníze, abychom v kombinaci s dotacemi či jinými zdroji mohli zahájit další investiční projekty, které připravujeme v následujících letech,“ vysvětlil ředitel VHS Sitka Antonín Kostrůnek.

„Zdražení o dvě koruny ve Šternberku a okolních obcích, koruna na vodném a koruna na stočném, není tak citelné. Vloni jsme meziročně museli zvednout o pět korun,“ připomněl.

Jak ušetřit v domácnosti za vodu?

Koupání

Při jedné koupeli v průměrně velké vaně se spotřebuje 100 litrů, v případě rohové i 200 litrů. Jedna koupel při cenách v Olomouci přijde na 8,70 korun. Pokud by se ve čtyřčlenné domácnosti koupali dospělí jednou týdně a děti dvakrát, a všichni si napustili plnou vanu, za tento „komfort“ zaplatí rodina ročně 2714 korun. Pokud by si všichni pouze zvykli zaplnit vanu do poloviny, úspora by byla znatelná.

Sprchování

Při pětiminutovém sprchování klasickou sprchou se spotřebuje kolem 60 litrů. Ještě větší úsporu vody by přineslo zakoupení úsporné sprchové hlavice se spotřebou i pod 10 litrů za minutu - běžnou hlavicí proteče jednou tolik. Čtyřčlenná rodina by mohla za rok uspořit kolem 25000 litrů pitné vody, tedy 2175 korun. Neúspornější sprchová hlavice na trhu s cenou 999 korun zajišťuje průtok 5,75 litrů za minutu.

WC

Obvyklá nádržka má objem 10 litrů. Každé spláchnutí v olomouckém paneláku tedy stojí 87 haléřů. Při 10 použitích toalety denně v rámci čtyřčlenné rodiny je to 8,7 korun, ročně pak domácnost spláchne 3167 korun. Při volbě moderního záchodu s dvojím splachováním s průtokem tři nebo šest litrů mohou být úspory v čtyřčlenné domácnosti kolem třech tisíc korun.

Praní prádla

Zatímco staré pračky při každém praní spolykají až 100 litrů vody, moderní pomocník si s prádlem poradí v rámci jednoho cyklu na 40 stupňů se 40 litry vody. Na jednom praní tak lze ušetřit zhruba 50 litrů pitné vody a pokud domácnost pere třikrát týdně, je to za rok 7,8 kubíků vody, což je přes 670 korun.

Myčka

Během ručního mytí ve dřezu se podle odborníků běžně spotřebuje 15 až 20 litrů vody. Moderní úsporná myčka si vezme na jeden cyklus kolem 9 litrů. Při mytí čtyřikrát týdně je roční spotřeba 1872 litrů.