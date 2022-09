„Dále je ohromí nádherný obří achát, čelist mamuta či největší semeno na světě ukryté donedávna ve starých muzejních sbírkách. Jde o semeno lodoicey seychelské, palmy ze Seychelských ostrovů. Měří zhruba třicet centimetrů a v čerstvém stavu mohlo vážit kolem patnácti kilogramů,“ popsal některá lákadla Peter Adamík z olomouckého Vlastivědného muzea.

Přes jeden a půl tisíce exponátů je zaměřeno na botaniku, geologii, mineralogii, paleontologii i zoologii.

Jedním ze vzácných exponátů je rovněž vlk, původem ze Šumavy, pro něhož byl osudný střet s autem při pokusu o překonání dálnice u Kroměříže.

„V této sekci veřejnosti představujeme také hmyzí giganty s tělem měřícím přes deset centimetrů jakými jsou africký brouk goliáš, americký herkules či vodní ploštice mohutnatka,“ doplnil kurátor sbírky entomologie Miloš Krist.

K vidění jsou také zajímavé minerály i pravé zkameněliny, krunýře trilobitů, dolní čelist mamuta nebo lebka medvěda jeskynního.

Návštěvníci mohou díky několika desítkám interaktivních prvků prozkoumat, jak fungují složité děje jakým je například fotosyntéza nebo životní cykly různých živočichů. Seznámí se také s pestrostí světa rostlin, hub a živočichů.

Nová přírodovědní expozice je umístěna ve druhém patře muzea, kde se nachází také trvalá expozice Příroda Olomouckého kraje.

„Cílem je návštěvníka nejen pobavit a poučit, ale také mu připomenout důležitost vztahu mezi člověkem a životním prostředím a ideálně v něm probudit hlubší zájem o přírodu,“ vysvětlil vedoucí přírodovědného ústavu Peter Adamík.

Příroda od počátku do konce je určena zejména dětem a mládeži od 6 do 15 let, rodičům a prarodičům i školním třídám a je koncipována tak, aby zaujala jak nejmenší návštěvníky, tak zvídavé dospělé.