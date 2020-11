„Je to jako s obnošeným oblečením. Buď ho můžu vyhodit, nebo poslat někam, kde ještě udělá radost,“ vysvětlil Křížan důvod, proč se rozhodl ostříhat dohola. „Hlavně ženy a děti holou hlavu snáší špatně,“ dodal empaticky.

Svoji dobovou image šermíře a historika chtěl obětovat pro dobrou věc už v září, kvůli koronavirové situaci prozatím počítá s náhradním termínem na přelomu ledna a února příštího roku.

„Sejdeme se u holiče, tam se ostříháme, vlasy se pak zpracují a zadarmo věnují agentuře, která z nich vyrobí paruky pro potřebné,“ řekl.

Nebarvené a aspoň 30 cm

Zájemci ale mohou pomáhat už nyní, byť jsou kadeřnictví zavřená. Pokud se stříhají sami nebo se nechávají někým stříhat doma, stačí pak vlasy místo do koše vložit třeba do sáčku a po domluvě doručit poštou či osobně do Pňovic. Má to však háček.

„Vlasy musejí být zdravé, uměle nebarvené a minimálně třicet centimetrů dlouhé,“ zdůraznil. Návod, jak by měla taková pomoc vypadat, lze najít třeba na webu nadačního fondu Daruj vlasy.

David Křížan celou snahu vnímá jako tři dobré skutky v jednom.

„Chceme tak upozornit na holiče a kadeřníky, propagovat jejich řemeslo. Navíc pomůžeme lidem a ještě k tomu budeme krásní,“ culil se.

Sám nosil dlouhé vlasy už za mlada. „Před třiceti lety a čtyřiceti kily jsem je měl až po zadek,“ prozradil.

Od vojny dával přednost účesu na krátko, poslední rok a půl ale nechal hlavu zarůstat, aby vizuálně ladil s dobovými kostýmy na historických akcích.

O výzvu je zájem především u členů pňovického spolku a jejich rodin, přátel. Pokud by se hromadná akce uchytila, chtěl by z ní Křížan udělat tradici, která by se opakovala v ročním, případně dvouletém intervalu.