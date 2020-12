Zásadní přestavbou prošla stanice Bohuňovice, kde jsou vybudována dvě nová nástupiště o délce 110 metrů. Přístup do kompletně zrekonstruované nádražní budovy je bezbariérový, nová jsou WC, informační a orientační systém, parkovací místa a stání pro kola.

„Jsme spokojeni. Je tu teplo, pěkné sociálky, budeme si moct koupit jízdenku, o tuto službu jsme nepřišli. Nádraží vypadá celkově hezky,“ hodnotili cestující, kteří si zrovna prohlíželi nové zázemí. „Jedeme od jara oba poprvé. A jak to vypadá v Hlušovicích?“ zajímali se muži.

V Hlušovicích už řádili sprejeři

Dvě cestující, které v Hlušovicích čekaly v přístřešku na motorák od Uničova nadšení nesdílely.

„Není to sice jen plexisklo, ale pěkný zděný přístřešek, ale zima zkrátka je. Podívejte, jak po pár týdnech, co stojí, vypadají zdi! Celé posprejované,“ kroutila hlavou seniorka. „Aby to jezdilo na čas, to je nejdůležitější. Jedu od jara poprvé a vlak od Šternberka má mít dvacet minut zpoždění,“ přidala svoje hodnocení mladší cestující z Hlušovic.

Vlaky se měly vrátit na trať už s příchodem nového jízdního řádu 13. prosince. Původní harmonogram nejprve nabourala karanténa kvůli pandemii Covid-19 a následně se objevily komplikace při výstavbě násypového tělesa u Hlušovic.

„Rašelina a jíly, které musely být odtěženy, se vyskytovaly ve větší mocnosti než předpokládal projekt. Vzhledem k většímu množství odtěženého materiálu a s tím souvisejícímu většímu množství nového materiálu na vytvoření nového násypového tělesa, došlo ke zpoždění oproti plánu,“ vysvětloval Deníku Karel Veškrna, vedoucí investičního úseku Stavební správy východ Správy železnic.

Proměna nádraží ve Šternberku

Od pondělí 21. prosince již cestujícím začala sloužit i rekonstruovaná výpravní budova ve Šternberku. Proměna zde byla nejcitelnější. Část původní historické budovy šla k zemi a objekt získal modernější podobu, což někteří lidé od počátku kritizovali. Vadilo jim, že Šternberk přijde o kus historie.

„Práce na objektu ve Šternberku zahrnovaly odbourání severní a jižní části budovy, výměnu střešní krytiny, úpravu vnitřních prostor včetně vybudování nových toalet a nový informační a orientační systém. Budova má bezbariérový přístup, vznikla nová parkovací místa a stání pro kola,“ vyjmenovala novinky mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zvýšené zabezpečení

V úseku mezi Olomoucí a Šternberkem je celkem devět přejezdů a všechny byly rekonstruovány stavebně i technologicky. „Na šesti došlo ke zvýšení úrovně zabezpečení, kromě světel mají také závory,“ sdělila Deníku Friebová.

Celý úsek z Olomouce do Uničova dosahuje délky téměř 30 kilometrů. Kompletní stavba zahrnuje elektrizaci, rekonstrukci svršku, spodku a odvodnění a revitalizaci celkem devíti stanic a zastávek, které budou po skončení prací bezbariérově přístupné.

„Úpravy se dále týkají vybudování nových přístřešků pro cestující, zřízení nového orientačního a informačního systému a osvětlení stanic a přístupových cest. Nástupiště a centrální přechody bude monitorovat kamerový systém, stejně jako vybrané frekventované přejezdy,“ popisovala celkovou změnu mluvčí.

Až 160 kilometrů v hodině

Rychlost vlaků se po kompletní přestavbě má na části železnice zvýšit až na 160 kilometrů v hodině. Půjde o první regionální trať v ČR, kde se bude jezdit takto rychle.

„Vyšší bezpečnost provozu zajistí instalace evropského zabezpečovače ETCS,“ připomněla zásadní novinku Nela Friebová.

Z celkových investičních nákladů, které přesahují 4 miliardy korun, bude stavba podpořena Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava částkou převyšující 1,5 miliardy korun.