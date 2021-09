Větší část parkoviště je zapuštěna do terénu pod obchodním domem. Nabídne celkem 325 parkovacích míst. Cestu z krytých parkovacích míst v garážích na prodejní plochu usnadní lidem výtahy. „Lidé v okolí jistě ocení i zakrytý prostor nákladové rampy pro nižší hlučnost,“ poukázala mluvčí Kauflandu.

Samoobslužné nakupování přes aplikaci K-Scan, digitální obrazovky nepřetržitě informující o sortimentu, zákaznické terminály, ekologický systém vytápění i chlazení či úsporné LED osvětlení. To vše bude bude prodejna zahrnovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.