K zásahu došlo vloni v říjnu, kdy muž napadl nožem a sekerou šest členů své rodiny, včetně dětí. Zasahující záchranáři se tak během velmi krátké doby museli na několika místech postarat o zraněné, u některých z nich se jednalo o poranění velmi těžká, která je přímo ohrožovala na životě.

„Přivolali jsme na místo druhou lékařskou posádku a informovali operační středisko o podrobnostech zjištěných na místě. Postupně se dostavily další složky integrovaného záchranného systému, na ošetření a převoz do nemocnice musely být povolány další výjezdové skupiny včetně letecké záchranné služby. Bohužel dojezdová vzdálenost byla velká, a tak jsme v sestavě čtyři záchranáři a jedna lékařka pečovali o několik těžce zraněných osob relativně dlouhou dobu. Na záchrance pracuji přes dvacet let, ale tento zásah řadím mezi vůbec nejnáročnější ve své dosavadní kariéře,“ popsal Vladimír Jarušek.

Tragédie v Tišnově: dva lidé leží na ARO, útočníkovi hrozí až 20 let

Ve zdravotnictví působí Vladimír Jarušek od roku 1996, před záchranářstvím si vyzkoušel práci zdravotní sestry a sanitáře. V současnosti předává své dlouholeté poznatky studentům na FZV UP.

„Myslím, že je třeba předávat znalosti a dovednosti dál a pomáhat další generaci budoucích kolegů. Právě ono propojení praxe s teorií a zejména se zkušenostmi získanými v terénu je zvláště v tomto oboru nenahraditelné,“ shrnul Vladimír Jarušek.

Vyznamenání pedagoga si cení i jeho kolegové na fakultě.

„Jsem velmi hrdý na to, že našim studentům přednáší takoví zkušení profesionálové jako pan Jarušek. Chtěl bych mu za celé vedení naší fakulty poděkovat. Pedagog by měl jít svým studentům příkladem. V tomto případě jsem si jist, že to platí na sto procent,“ vyzdvihl děkan FZV UP Jiří Vévoda.

Tišnovský masakr připomínal horor, říká lékařka Richtrová o náročném zásahu