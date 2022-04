V údolí pod K2 už neumírají děti, díky horolezcům z Olomoucka

V pákistánské vesnici Arandu ve třech tisících metrech nad mořem funguje malá česká nemocnice. Letos to bude 15 let, co ji v drsných podmínkách pod K2 vybudovali dva čeští horolezci Dina Štěrbová a Vítězslav Dokoupil. Jen díky nim obyvatelé těžce dostupné horské vsi neumírají bez pomoci i na celkem banální nemoci.

Vítězslav Dokoupil, horolezec z Tovéře na Olomoucku, spoluzakladatel unikátní polní nemocnice Czech Hospital. | Foto: Archiv Vítězslava Dokoupila

„Nemocnice funguje bez problémů. Máme aktuální informace a nic nechybí, vše je v pořádku,“ popisoval současnou situaci ve zdravotnickém zařízení „na konci světa“ Vítězslav Dokoupil, horolezec z Tovéře na Olomoucku. Polní nemocnice Czech Hospital pečuje o zdraví obyvatel nejvýše položené vsi. Docházejí do ní ale lidé z celého údolí, kde žije více než 10 tisíc obyvatel. „V nemocnici je veškeré vybavení, EKG, ultrazvuk. Pravidelně jsou dodávány potřebné léky,“ vysvětloval Dokoupil. Díky českým horolezcům už místní neumírají bez pomoci i na banální nemoci. Běžně v těchto horských vesnicích přes zimu zemře třetina dětí ve věku od jednoho roku do pět let. Nepřežijí zápal plic, dehydrataci způsobenou průjmovým onemocněním. „V naší vesnici přes zimu umíralo patnáct dětí. Od roku 2007, co tam působíme, zemřely dvě děti. To je obrovský úspěch,“ sdělil horolezec. Život obyvatel v okolí K2 je pro Evropana těžko představitelný. Je na hranici přežití. V jednom z nejodlehlejších údolí na úpatí karakorumského ledovce Čhogo-Lungma neumí většina obyvatel číst a psát. S hygienou to není o moc lepší. Pomoc dvojice horolezců z Olomoucka začala v roce 2005, v průběhu ničivého zemětřesení, jehož epicentrum byl právě Karakorum a Himálaj. Zabilo téměř 100 tisíc lidí. Vítězslav Dokoupil se letos chystá do Aradnu. V době pandemie byla cesta prakticky nemožná. „Vzniknout by měl celovečerní film o našem projektu, ale v tuto chvíli to ještě není jisté. Uvidíme. Měl bych jet jako kameraman,“ naznačil horolezec. Do hor to táhne dnes už téměř sedmdesátníka pořád. Častěji než v Tovéři ho proto lidé mohou potkat na Paprsku, kde se v zimě stará o běžecké stopy a zasněžování svahů. „I přes léto jsem tady. Na farmě. Na starosti mám kolem 300 krav a 800 hektarů pastvin. Ale domov mám jen jeden, a ten je v Tovéři,“ uzavřel horolezec.

