Do konce ledna podá žádost znovu a věří, že omezení dané evropským nařízením tentokrát prolomí. Révu by Litovel chtěla vysadit na pozemku o výměře 4,5 hektaru.

„Nevzdáváme se. Termín máme do konce ledna, takže žádost podáme znovu. Viniční trať chceme obnovit,“ sdělil místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Městský úřad se obrátí na ÚKZÚZ, jenž vede Registr vinic a rozhoduje o právu vinnou révu pěstovat.

Věří, že napodruhé prolomí bariéru v podobě evropského nařízení, které umožňuje rozšiřovat každoročně osázené plochy vinic o jedno procento nových výsadeb.

Více EU nepovoluje. Přednostně přitom uděluje povolení žadatelům na pozemcích s historií pěstební činnosti.

„Proto věříme, že uspějeme. V naší lokalitě tradice je – napovídá tomu už samotný název,“ dodal místostarosta.

Hon Na Vinici má výměru 6,6 hektarů a město by v první fázi sázelo na ploše 4,5 hektaru. Na pozemku by réva působila jako ochrana proti vodní erozi a zafungovala by také jako opatření proti suchu.

Na kopci nesoucí název Rampach došlo vlivem kůrovcové kalamity k masivnímu kácení a na svahu se zvýšilo riziko eroze. Vinohrad by přispěl k větší rozmanitosti krajiny Litovelska.

Podmínky pro pěstování bobulí jsou podle odborníků vhodné. Město by spolupracovalo s vinařem Oldřichem Paličkou, který úspěšně pěstuje řadu odrůd v Odrlicích, místní části Senice na Hané. S jeho pomocí v malém pěstují révu v Příkazech či v nedaleké Střeni.

Pochybnosti, že by se na Hané vinné révě nemělo dařit, vyvrátila podle pěstitelů vína z posledních let.

„Máme ideální podmínky a naše vinička je toho důkazem. Vinařská oblast tady byla a byla jedna z největších v českých a moravských zemích - na to se však zapomnělo,“ vzkázal před loňskou sklizní například starosta Příkaz Jaroslav Sívek.

„Navíc klima posunulo vinařskou oblast z jižní Moravy, která vysychá, sem na Olomoucko. Dají se tady dělat výborná vína, jak ukazuje i pan Palička a jeho loňský solaris. Lahůdka!“ uvedl vloni.

Preferují solaris, s citrusovým buketem

Na Oldřicha Paličku se obracejí nejen obce pro radu se zakládáním menší obecní vinice na zemská vína, ale i jednotlivci.

„Největší zájem zaznamenávám ze strany malovinařů, kteří by si chtěli na zahradě vysázet vinici na rozloze do 1000 metrů čtverečních. Poradím jim, dodám sazenice, pomůžu i s výsadbou, révu ostříhám, aby se podívali, jak se to správně dělá,“ popisoval Palička, jenž vloni bojoval s katastrofálními následky červencového krupobití.

Litovli ve snaze obnovit vinici a dělat jakostní vína od počátku fandí.

„Usiluje o největší plochy. Uvidíme, jak budou úspěšní, zda město nebude muset počkat na změnu legislativy, která by umožnila vysazovat nové vinice i na Hané,“ sdělil vinař.

Odrůd vyzkoušeli vinaři na Olomoucku několik. Nejvhodnější jsou podle nich mezi novými, odolnějšími proti škůdcům a nemocem. Preferují solaris hojně pěstovaný v Německu. Dává svěží víno, jehož vůni o chuti vévodí citrusové plody.