Sadaři z družstva nedaleko Olomouce ve speciálních skladovacích halách dokáží uchovat šťavnatá a křupavá jablka i několik měsíců.

Jablka po třech měsících skladování v halách ve Vilémově | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Jako by je sadaři právě utrhli ze stromu. Jablka, která cestují ze skladovacích hal ve Vilémově na Olomoucku ke spotřebiteli, si v ničem nezadají s plody, do nichž se lidé zakousli na podzim. Jak je to možné?