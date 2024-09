Olomoucko

Noc vědců

KDY: pátek 27. září, od 17hod

KDE: dvě desítky míst v Olomouci, instituce a budovy Univerzity Palackého i další

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Noc vědců nemine Olomouc(ko) ani letos! Největší vědu a výzkum popularizující akce pro celou rodinu se uskuteční v pátek 27. září na více než dvacítce míst v Olomouci, tentokrát na téma PROMĚNA! Nenechejte si ujít nejlepší noc plnou vědy, poznání a zábavy pro všechny generace poslední záříjový pátek od 17 hodin do půlnoci! V rámci olomoucké Noci vědců spojí opět síly Univerzita Palackého a další instituce. Interaktivní program má více než sto akcí, prodrobnosti zde

Ztracená Fest

KDY: sobota 28. září, od 10:30

KDE: Ztracená ulice, 2024

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Po úspěšné jarní premiéře je tady další díl pohodového festivalu plného skvělých dobrot, muziky a setkávání v malebné uličce v centru Olomouce. Servírovat se budou lahůdky z podniků ve Ztracené a blízkého okolí. Užít si můžete francouzské pečivo, paštiky, vymazlené burgery, indonézské či balkánské speciality, poctivé hranolky, šťavnaté štrůdly, zmrzlinu a spoustu dalšího. K tomu pivo, víno, kafe a vystoupení hudebníků.

Setkání Hanáků

KDY: sobota 28. září, od 8:30

KDE: Náklo, náves u Záložny v Příkazech, Hanácké muzeum Příkazy

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Putovní folklorní festival krojů, tanců, písní, tradic a řemesel regionu Haná, tentokrát v Nákle a Příkazech. Krojovaný průvod (odchod v 11:30 z Nákla do Příkaz), na návsi v Příkazech hanácké lidové písně a tance, hanácká svatba (od 14:30), koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy (16:30). Hanácké farmářské a řemeslné trhy. Ve skanzenu celé odpoledne přehlídka hanáckých souborů.

close info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Setkání Hanáků

Živelné odpoledne na Sluňákově

KDY: sobota 28. září, od 14 hod

KDE: Ekologické centrum Sluňákov, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: rodinné vstupné 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Stezka na Sluňákově s několika hravými zastaveními. Děti se potkají s vodou, zemí, větrem, ale i ohněm. Na živelném odpoledni se provětráte, umažete, zapotíte i zahřejete, zvou pořadatelé. Aktivity jsou vhodné pro děti od 4 do 8 let.

Bezpečná cesta do školy

KDY: neděle 29. září, 10-17 hodin

KDE: Výstaviště Flora, pavilon H, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční rodinný festival pořádaný Nadací bezpečná Olomouc ve Smetanových sadech. Nabitý program i oblíbený veletrh volnočasových aktivit začne v 10 hodin v parku u pavilonu H, v případě nepříznvého počasí se přesouvá dovnitř. Vystoupení princezny i superhrdinky Niki Lárové s prasátkem Cecilem, superhrdinská bungee trampolína nebo narozeninový Fototoč - orginální fotokoutek. Olympiáda o krásné ceny, hry, tradiční i méně tradiční vystoupení v podání olomouckých zájmových kroužků nebo poučné zážitky. Svou práci přiblíží zástupci složek záchranného integrovaného systému, jako jsou policisté, hasiči a záchranáři. K nahlédnutí budou přistaveny hasičská cisterna, sanitka, policejních vozy nebo laserová střelnice. Veletrh volnočasových aktivit, který dětem i rodičům představí zájmové kroužky v Olomouci. Opilecké brýle, ukázky vyprošťování z havarovaného vozidla, práce kriminalistického technika i výcviku psů. Paragáni z Hanáckého paraklubu předvedou seskok padákem a zástupci zdravotnické školy vysvětlí základy první pomoci.

Oktoberg fest

KDY: sobota 28. září, 11-24hod

KDE: pivovar Twinberg v Olomouci-Řepčíně

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník minifestivalu řemeslného piva. Čekají na vás lahůdky z pivovarů Castellum Brewery, Obora, Thrills, Twinberg a Wurst. Více než 20 druhů poctivých řemeslných piv a pestrá nabídka pivních stylů. K tomu grilované dobroty, makrely či třeba currywurst.

Rytířský turnaj na Sovinci aneb Jak se tvoří dějiny

KDY: sobota 28. září a neděle 29. září vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šermířská akce s jarmarkem na hradě Sovinec. Opět k nám zavítá skvělá pražská Skupina historického šermu Bibus Spiritus a zahrají svá skvělá vystoupení Válka růží a Valdštejnova smrt. Z Malenovic dorazí dvě skupiny, a to Šermířská skupina Malberg s hlavním Rytířským turnajem a příběhem Otázka cti a další. A opět si na nádvořích budete moci prohlédnout různé stánky a prodejní místečka. Jako tradičně zde uvidíte výrobky dřevěné, keramické, umělecké a kožené. Také slané, sladké, horké i studené. A ti šikovní si třeba i vyrazí vlastní sovineckou minci nebo si ukovají něco v naší kovárně.

Přerovsko a Hranicko

Noc vědců - Proměna

KDY: pátek 27. září od 17.00 hodin

KDE: VŠLG, Olympus, IN-HUB

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník populární akce pro všechny generace, plná vědy, poznání a zábavy. Program Noci vědců se uskuteční na Vysoké škole logistiky, v IN-HUBU na náměstí TGM a v Olympusu v Předmostí. V rámci akce si budete moci například vyzkoušet virtuální realitu, zkusit, jaké to je být pilotem závodního vozu, či zjistit, jak probíhá servis endoskopů.

Noc Sokoloven

KDY: pátek 27. září od 19.00 hodin

KDE: Sokolovna Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Komentovaná prohlídka přerovské sokolovny. Návštěvníci uvidí celou budovu od sklepa až po střechu. Začátek u bočních velkých schodů.

Den architektury

KDY: pátek 27. září - až neděle 29. září

KDE: Areál Osmek, Za Mlýnem 2945 / 56,

PROČ PŘIJÍT: Od pátku 27. do neděle 29. září 2024 se uskuteční celkem 6 komentovaných prohlídek budov bývalé továrny na cukrovinky a čokoládu T. Hrubé. V pátek 27. a v sobotu 28. září 2024 se můžete těšit na promítání dvou celovečerních dokumentárních filmů o architektuře - Architektura ČSSR 58-89 a také Ženy kolem Miese, jehož ústřední postavou je světově proslulý architekt a autor brněnské vily Tugendhat, Mies van der Rohe. V neděli 29. září se můžete také těšit představení dalšího přerovského partnera festivalu - nově vzniklého Architektonického manuálu okresu přerovského (AMOP) s kurátorkami Terezou Holoubkovou a Klárou Jeništovou.

close info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Areál bývalé továrny na cukrovinky a čokoládu Terezie Hrubé na Osmeku v Přerově.

Moderní lázně

KDY: sobota 28. září od 10.00

KDE: Vlakové nádraží, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Představení nově vzniklého Architektonického manuálu okresu Přerov (AMOP) s historičkou architektury a manažerkou projektu Janou Kiesewetterovou. Manuál představí během procházky, která povede od vlakového nádraží přes lázeňské budovy až k rodinným domům. Akce jsou součástí projektu AMOP (Architektonický manuál okresu přerovského), který podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Město + řeka + člověk + dům

KDY: sobota 28. září od 10.00

KDE: Kolonáda, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tvořivá procházka pro rodiče s dětmi od 7 do 12 let, které čeká pěší chůze, pozorování, tvorba a debatování. Rezervace na edukace@amop.cz. Akce jsou součástí projektu AMOP (Architektonický manuál okresu přerovského), který podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Lázně Teplice nad Bečvou, 24. dubna 2021.

Divadelní představení Jak uvařit žábu

KDY: neděle 29. září od 19.00

KDE: Stará střelnice Hranice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: V prvním představení přehlídky divadelních ochotnických souborů Pobečví 2024 nás navštíví divadelní spolek VICENA z Ústí nad Orlicí s jejich úspěšnou divadelní hrou se silným lidským příběhem. „Hodíte-li žábu do vroucí vody, ihned vyskočí. Dáte-li ji do vody vlažné, uvaří se.“ Hlavní hrdinka Blažena stane před soudem. Při procesu se ve vzpomínkách vrací k důležitým momentům a osudovým mužům svého života. Obhájí svá rozhodnutí a své činy nejen před tribunálem, ale především sama před sebou? Nebo je pouze žábou, která se pomalu vaří na dně hrnce?

Prostějovsko

Divadelní pátky v kině OKO

KDY: pátek 27. září, od 19.30 hodin

KDE: kino OKO, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční divadelní pátky v Němčicích nad Hanou startují v pátek svou další sezonu. Jako první se na prknech kina OKO představí DS KDO Krásensko s představením Manželský čtyřúhelník na horách. Hru naspal Jakub Zindulka, hrají Eva Musilová, Ilona Grycová, Radim Pavílek a Václav Pliska.

Noc sokoloven

KDY: pátek 27. září, od 17 hodin

KDE: sokolovna Skálovo náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavné sportovní odpoledne se švihadly, lanem nebo šplhem. Pro děti jsou připraveny kvízy a soutěže. V případě většího zájmu, lze v sokolovně i přenocovat.

Na stráži

KDY: sobota 28. od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kluby vojenské historie z celé České republiky obsadí v sobotu nádvoří Zámku Plumlov. Celodenní program pro rodiny s dětmi nabídne originální pohled na období 1. republiky i 2. světové války. Vojenská technika, živé scénky, příběhy, dobové tábory. Taková je nabídka organizátorů z Klubu vojenské historie Litava.

Svatováclavské hody

KDY: sobota 28. září, od 15 hodin

KDE: náves, Ochoz u Konice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vyhlášené Svatováclavské hody v Ochozi na Konicku, nabídnou opět zajímavý doprovodný program i delikatesní občerstvení. Spousta stánků s řemeslnými výrobky, fireshow, dobové tábory. K dobré chuti i tanci zahraje odpoledne Holóbkova mozeka, večer nestárnoucí rockeři Quercus. K chuti přijde kýta na grilu, uzené maso, domácí klobásky, zabijačkové polévky, řízky nebo langoše. V nabídce bude i domácí chléb a koláče.

close info Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil zoom_in Svatováclavské hody v Ochozi

Nejlepší guláš

KDY: sobota 28. září, od 11.30 hodin

KDE: náves před kostelem, Vrchoslavice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 8. ročník Guláš festu organizují dobrovolní hasiči z Vrchoslavic. Přijďte ochutnat delikatesní guláše z několika druhů masa. K dobré chuti zahraje cimbálová muzika Cimbálka Ječmínek. Degustační porce stojí pouhých 20 korun, tak neváhejte.

České nebe

KDY: neděle 29. září, od 19 hodin

KDE: kulturní sál SRC, Nezamyslice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Divadelní společnost Větřák z Pivína představí nesmrtelnou hru Divadla Járy Cimrmana. Širokou veřejnost a milovníky dobré zábavy zve Městys Nezamyslice.

Šumpersko a Jesenicko

Underground Comedy Club v Zábřehu

KDY: pátek 27. září od 19 hod.

KDE: scéna vedle Domu kultury Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 280 Kč, v den akce 330 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nekompromisní stand-up, který řada lidí zná z Comedy Clubu vysílaného na stream.cz, mají nyní možnost naživo zažít diváci i v Zábřehu. „Celkem tři vystupující komici návštěvníkům podstrojí pořádnou porci nekorektního humoru, který je občas nabroušený jako břitva v barber shopu. Přijďte na ultimátní dvouhodinovou stand-up show, která nenechá nikoho v klidu,“ vzkazují pořadatelé ze Zábřežské kulturní. Vystoupí komici Nikola Džokič, Martin Filippi a Libor Macháček.

V Šumperku zahraje Pražský výběr

KDY: pátek 27. září od 19 hod.

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 889 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legenda české hudební scény, skupina Pražský výběr, míří do Šumperka! V pátek 27. září vystoupí v prostorách Domu kultury Šumperk v původním složení v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem a Jiřím Hrubešem. Zazní průřez skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a také skladby v novějších úpravách.

close info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Pražský výběr

Benefiční koncert pro oběti povodní

KDY: neděle 29. září od 16 hod

KDE: kostel sv. Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné, doporučený minimální příspěvek 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Město Zábřeh, Zábřežská kulturní, římskokatolická farnost Zábřeh a Komunitní centrum Postřelmovská 14 srdečně zvou na benefiční koncert, jehož výtěžek bude zaslán na pomoc obětem nedávných ničivých povodní. Všichni, kteří chtějí podpořit dobrou věc, jsou zváni v neděli 29. září do kostela sv. Barbory, kde od 16 hodin vystoupí jeden z nejprestižnějších hudebních souborů současnosti – Smetanovo trio.