Olomoucko

Pohoda u Trojice

KDY: pátek 19. července

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pohodové letní večery s muzikou na hlavním olomouckém náměstí pokračují dalšími koncerty. Tentokrát zahraje Blues Power (19:00) a Event Jazz (20:30)

Letní vinný festival

KDY: pátek 19. července (16-23:30) a sobota 20. července (10-23:30)

KDE: Bezručovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Lahodné víno, muzika a dobroty v působivém prostředí parku pod olomouckými hradbami. Svou produkci nabídnou více než dvě desítky vinařství, nebudou chybět regionální výrobci, řemeslný jarmark, program a hry pro děti a koncerty kapel. V pátek zahraje Tyna&Eva a Hejčíňan, v sobotu Vita, kapela Tikka Masala, Swingalia a Kapela Teď a Nebo Někdy.

close info Zdroj: Deník / Veronika Zimová zoom_in Ilustrační foto

Šternberský kopec

KDY: sobota 13. července, od 13 hod

KDE: prostor u sportovní haly Ecce Homo, Šternberk

ZA KOLIK: 690 Kč

PROČ PŘIJÍT: Osm kapel různých žánrů v čele s legendárními Nazareth nabídne jubilejní 20. ročník hudebního festivalu Šternberský kopec. Na prostranství u haly Ecce Homo to rozjede také například Mňága a Žďorp, Turbo, Iné Kafe, Marta Jandová či Koblížci.

Run Tour Olomouc

KDY: sobota 20. července 2024, starty od 10 do 14:30 hod

KDE: Smetanovy sady (start+cíl), Olomouc

ZA KOLIK: startovné na místě: 3 km 400 Kč, 5 a 10 km 750 Kč, dětské běhy 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Proběhni se s ostatními na ČEZ Run Tour na trasách dlouhých 3, 5 a 10 kilometrů, nebo si vyzkoušej štafetu v krásném prostředí olomouckých parků. Nechybí ani dětské závody na tratích 500 – 1000 m.

Monster Meeting

KDY: sobota 20. července, od 15 hod

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společné vystoupení Dymytry s novým zpěvákem Václavem Noidem Bártou a Traktor v jedné monstrózní kontinuální show. Oblíbené rockové a metalové hity doplní společné písně, vzájemné hostování, strhující efekty a speciální scéna. Unikátnímu hudebnímu i audiovizuálnímu zážitku v podobě propojení headlinerů budou předcházet speciální hosté Arakain a Alkehol.

close info Zdroj: Miloš Šálek zoom_in Ilustrační foto

Rotten Fest

KDY: sobota 20. července, od 12 hod

KDE: palouček u S klubu, Olomouc

ZA KOLIK: předprodej 700 Kč, na míst 900 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jednodenní venkovní festival téměř v centru Olomouce plný death/grind/gore/brutal extrému. U S-klubu to rozjedou tuzemské death a trash metalové sestavy i kapely ze Slovenska, Polska, Německa, Turecka či Španělska.

Pivní a gulášové slavnosti

KDY: sobota 20. července, program od 13:30

KDE: Zámecká zahrada ve Velkém Týnci

ZA KOLIK: celodenní vstupné 200 Kč, večerní zábava 100 Kč. Děti vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční soutěž ve vaření guláše s bohatým programem a občerstvením. Vystoupí Maxíci, dívčí folkové trio Dou NaBoso, J. Schelinger Revival a AtriButy. Na večerní zábavě zahraje k tanci a poslechu Negativ.

close info Zdroj: DENÍK/Drahomír Stulír zoom_in Ilustrační foto

Jívovské léto

KDY: sobota 20. července, od 16 hod

KDE: u KD Jívová

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový festiválek pořádaný partou nadšenců, na kterém vám zahrají: Alibaba, Le Chaim, Sugar & Spice Holding Company, Hop-Hop Band a DJ Chosse Rodriguez. Půlnoční jam, občerstvení.

Gulášobraní v Javoříčku

KDY: sobota 20. července, od 9 hod

KDE: přírodní areál v Javoříčku

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Několik kotlíkových gulášů provoní přírodní areál Nové Javoříčko. Vařit se bude přímo na místě, dle tradičních i originálních receptur, a každý, kdo podlehne vůni gulášů a zakoupí si porci, přispěje na pomoc handicapované Ariance. O skvělou atmosféru se postarají kapely Swetřík CCA Gang a písničkářka Adéla Rozsívalová. Chybět nebude hodnotná tombola, skákací hrad, malování na obličej či skvělý Zahradní bar.

close info Zdroj: Nové Javoříčko zoom_in Gulášobraní v Javoříčku

Burácení v údolí

KDY: sobota 20. července, od 9 hod

KDE: u KD Na Letním, Hlubočky

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční jízda motorových veteránů v údolí řeky Bystřice. Historická vozidla budou vystavena v prostoru parkovišť před KD Na letním, od 10 hod tréninkové jízdy, v 11 hod první ze dvou jízd pravidelnosti do vrchu Posluchov. Jízda veteránu po obci Hlubočky – od 15.30 hod – cíl Domov seniorů na Hrubé Vodě.

close info Zdroj: Deník/Daniela Tauberová zoom_in Burácení v Údolí

Slatinická struna a paleta

KDY: sobota 20. července, od 10 hod

KDE: park L. Foltýna, Slatinice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Festival tvořivosti a pohodové zábavy. Relaxační a umělecké aktivity, výtvarné kurzy, výstavy, bohatý program pro celou rodinu, jarmark, lázeňská kuchyně. Výtvarná soutěž, hudební soutěž. Zahrají DC Vocal, Zápalky, Country Prolom, BLG Cantabile, B.P.T. Zlín, Libor Geier, Mila Starling a Limity. Hlavní hvězdou je kapela Rangers-Plavci (od 20 hod).

Prostějovsko

Keltská noc 2024

KDY: čtvrtek 18. až sobota 20. července, od 13 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 590 korun (jednodenní), 890 (dvoudenní), 1150 (třídenní)

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 21. ročník mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc bude opět hostit Kemp Žralok. Svátek keltské hudby nabídne nevšední zážitek, který nabídne na 30 různých souborů a 150 umělců z 12 zemí. Tradičně zabaví návštěvníky i bohatý doprovodný program. Nebudou chybět stálice ze zahraničí: Sliotar (IRL), Celtica Pipes Rock (AUT, UK), Cisal Pipers (ITA), Selfish Murphy (HUN, ROM), Celtycki Wroclaw (PL) a naše hvězdné stálice české a moravské: Tomáš Kočko a Orchestr, České Srdce, Deloraine, Bran, Vintage Wine, Quanti Minoris, Happy To Meet, Malemirish, Gwalarn, Hakka Muggies, Wolfarian, Emerald Shine, Barbar Punk.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Festival Keltská noc v plumlovském kempu Žralok

Němčické hody

KDY: sobota 20. a neděle 21. července

KDE: Areál ZUŠ, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční hodové oslavy pohltí celé Němčice po oba víkendové dny. V sobotu bude od 12 hodin v chovatelském areálu výstava drobného zvířectva, ve foyer kina Oko výstava o slečně Kostkové. Od 17 hodin zahraje v areálu ZUŠ cimbálovka Parádnica a od 20 hodin vypukne u fotbalového hřiště hodová zábava s kapelou Funny. Neděli zahájí v 10.30 mše svatá s krojovaným průvodem. Od 14 hodin vystoupí národopisné soubory Pantlék a Týnečáci. Od 16 hodin ovládne podium Standa Hložek s kapelou SH Band.

Josefkol

KDY: sobota 20. a neděle 21. července, od 10 hodin

KDE: Zámecký park, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 300 korun, děti od 6 do 15 let 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní setkání řemeslníků, které nemá v Evropě obdoby bude hostit Zámecký park v Čechách pod Kosířem. Dvoudenní program nabídne představení mistrů dávných řemesel, jako kolářů, kočárníků, kovářů a dalších. Představována jsou také různá plemena koní a chybět nebude tradičně ani historický příběh. Tentokrát je projekt na téma Zrození živlů. Ten spojuje biblickou legendu, Archu úmluvy s mytologií o čtyřech základních živlech: ohni, vodě, zemi a vzduchu. Program by měl vyjadřovat symboliku a význam těchto prastarých konceptů, které ovlivňují lidskou kulturu a historii.

Slavnostní zahájení programu je v sobotu ve 13 hodin s vyvrcholením v podobě večerní show Zrození živlů v 21 hodin. Obdobný harmonogram nabízí i neděle, zahájení ve 13 hodin, od 17 hodin šou Zrození živlů.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Josefkol v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem

Charitativní utkání: LHK Jestřábi – FC Kostelec na Hané

KDY: pátek 20. července, od 17.30 hodin

KDE: Fotbalový areál, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Přátelské fotbalové utkání hokejových jestřábů Prostějov a výběrem FC Kostelec na Hané, má opět charitativní podtext. Výtěžek z páteční exhibice poputuje na podporu těžce zraněného Honzu Koneviče z Čechovic a pro závažně nemocného dvouletého Matyáska, kterému diagnostikovali Rettův syndrom. Oba nemocní obdrží každý polovinu vybraného vstupného. Přijďte podpořit dobrou věc a pobavit se fotbalovým umem hokejistů i divizních plejerů. Bohaté občerstvení zajištěno.

Hodový rockový podvečer

KDY: pátek 19. července, od 17.30 hodin

KDE: Areál ZUŠ, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V předvečer hodových slavností, se mohou příznivci rockové hudby naladit vystoupením čtveřice známých regionálních kapel. Na zahradě místní Základní umělecké školy se postupně představí Marasd, Minami, Sauria a Harlej revival. Bohaté občerstvení a pivo z místního Pivovaru Němčice.

close info Zdroj: Deník / Luboš Jeníček zoom_in Ilustrační foto

Domamyslická stěna, 2. ročník memoriál Richarda Šatínského

KDY: sobota 20. července, od 8 hodin

KDE: Fotbalové hřiště, Mostkovice

ZA KOLIK: startovné děti 50 korun, dospělí 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 9. ročník běžeckého hobby závodu, se letos koná podruhé jako memoriál Richarda Šatínského, zakladatele Domamyslické stěny. Tento prestižní přespolní běh je určen pro všechny věkové kategorie a nabízí různé trasy, aby si každý mohl najít tu svou pravou výzvu. Vypsány jsou čtyři kategorie - děti mini na 900 metrů, děti 3 kilometry, začátečníci 5 kilometrů a královská Elite na 10 kilometrů. Začátek registrace je v 8 hodin. Pro všechny účastníky jsou připraveny hodnotné ceny a bohaté občerstvení.

DUDU CUP

KDY: sobota 20. července, od 13 hodin

KDE: Sportovní areál, Olšany u Prostějova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník fotbalového turnaje za účasti čtyř regionálních mužstev – Olšany u Prostějova, Smržice, Otaslavice a Jaroměřice. Mottem akce je přátelská atmosféra. Pro všechny účastníky i diváky je připravena bohatá tombola a delikatesní občerstvení od Máry.

Pivní festival

KDY: sobota 20. července, od 13 hodin

KDE: hřiště, Bousín

ZA KOLIK: 100 korun, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava pěnivého moku ve vesničce na úpatí Drahanské vrchoviny. Celoodpolední veselí s několika druhy piv, točených limonád, míchaných drinků a rozmanitého občerstvení. Pro děti bude virtuální realita, skákací hrad a různé soutěže. Soutěžit budou i dospělí a pro všechny bude možnost vyhrát v bohaté tombole.

Přerovsko a Hranicko

Festival LET

KDY: čtvrtek 18. července až neděle 21. července

KDE: parkoviště Motošín Hranice, Drahotuše

ZA KOLIK: Vstupenka na celý festival přijde na 1400 korun. Lze zakoupit i lístky na jednotlivé dny, jejichž cena se pohybuje od 500 korun.

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní desátý ročník multižánrového hudebního festivalu známého jako Letiště. Mezi headlinery patří zpěvačka Lenka Dusilová či kapela Midi Lidi, která vytvořila hudbu k úspěšným filmům Protektor, Polski film či Prezident Baník. Dorazí také čerstvá držitelka ocenění Anděl v kategorii folk Marie Puttnerová. Kromě hudebních produkcí si návštěvníci tradičně zajdou i na divadelní představení.

close info Zdroj: Pavel Jakubka zoom_in Multižánrový festival Letiště v Hranicích

Promenádní koncert v Michalově

KDY: neděle 21. července od 15.00 do 17.00

KDE: park Michalov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční promenádní koncerty v hudebním altánku přerovského parku Michalov. Tentokrát vystoupí kapely Mothers Follow Chairs a Blues Gang.

Film Zápisník alkoholičky

KDY: neděle 21. července od 17.45

KDE: kino Hvězda

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přerovské kino Hvězda zařadilo mimořádné promítání úspěšného filmu Zápisník alkoholičky. Snímek byl natočený podle stejnojmenného bestselleru blogerky Michaely Duffkové. Autorka napsala knížku podle svého webové blogu, který si vedla, když se léčila z alkoholismu. Zde lidem otevřeně líčila svůj příběh o boji se závislostí. V roce 2019 za blog pak získala ocenění Magnesia Litera. Knihu převedl na filmové plátno režisér Dan Svátek. Hlavní roli ztvárnila herečka Tereza Ramba.

Věžky rock fest

KDY: sobota 20. července od 17.00

KDE: sportovní areál Věžky

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Jiří Drtil Acoustic, P.O.W., KOVOMIS3, ATD, FRIENDS a From Beyond.



Velká 24

KDY: pátek 19. a sobota 20. července

KDE: Sokolská zahrada, Velká 92

ZA KOLIK: 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Tradiční přátelské setkání občanů obce Velká s názvem Velká 24 bude probíhat od pátku 19. července do soboty 20. července v Sokolské zahradě ve Velké, Velká 92. V pátek 19. července je na programu sousedské posezení a venkovní promítání filmu Sladký život. V sobota 20. července vystoupí Davide Mattioli & Band, Jarek Filgas Band a kapela Gradace.

Letní kino Hranice

KDY: pátek 19. července od 21.00

KDE: letní kino Hranice

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Promítat se bude animovaný film V hlavě 2. Diváci budou mít znovu možnost podívat se, co se právě odehrává v hlavě čerstvé teenagerky Riley. Dějí se zde velké věci – ve velícím centru probíhají neočekávané stavební práce, aby se sem vešli překvapiví noví hosté: Radost, Smutek, Vztek, Strach a Nechuť. Těm se dlouho dařilo mít všechno pěkně pod kontrolou, ale ocitají se v rozpacích, když se jejich společnost rozroste o další pocity. Jako třeba o Úzkost, která zde začne kralovat.

Šumpersko a Jesenicko

Xavier Baumaxa na koupališti

KDY: sobota 20. července od 20 hod.

KDE: koupaliště Loštice

ZA KOLIK: online 220 Kč, na místě 270 Kč

PROČ PŘIJÍT: Loštické kulturní léto je opět tady a s ním přichází již tuto sobotu koncert Xaviera Baumaxy. Fantom české klubové scény, litvínovský písničkář, nestor pódií, postrach pořadatelů i fanoušků, „buránek ze Sudet“, remorkér severočeského folku a dělník kultury Xavier Baumaxa nedávno oslavil půlstoletí. Teď se opět vydává po zemích českých a moravských ukázat posluchačům, že je hudebním solitérem. U toho nesmíte chybět.

Má vlast v Jeseníku

KDY: neděle 21. července od 20 hod.

KDE: kaple Panny Marie, Jeseník

ZA KOLIK: 350 Kč, 300 Kč, pro držitele karty KPKV a děti do 15 let 175 Kč

PROČ PŘIJÍT: V rámci Klášterních hudebních slavností 2024 v Jeseníku se můžete těšit i na vystoupení dvou klavírních talentů. Dílo Bedřicha Smetany Má vlast je na festivalu provedeno čtyřikrát a pokaždé jinak. Druhé provedení organizátoři připravili ve verzi pro dva klavíry a vystoupí naši nejlepší současní klavíristé Miroslav Sekera a Ivo Kahánek.

Jesenické farmářské trhy

KDY: pátek 19. července od 9 hod.

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené trhy s regionálními potravinami, řemesly a se zajímavými produkty z Jesenicka i širšího okolí jsou opět tu. Na jesenických trzích můžete nakoupit produkty od místních výrobců, farmářů a zpracovatelů, čerstvé sezonní ovoce, zeleninu a bylinky z místních zahrad a mnoho dalšího. Poslechnete si tu i místní muzikanty a umělce v rámci veřejné kulturní platformy, která je jejich součástí, a děti se zabaví v dětské herničce s MRC Krteček nebo v tvořivé dílně.

close info Zdroj: Hana Holcnerová zoom_in Farmářské trhy v Jeseníku

Řecký den v Tančírně

KDY: neděle 21. července od 10 hod.

KDE: Tančírna v Račím údolí u Javorníku

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Již tradiční setkání řecké komunity, ale i široké veřejnosti se letos uskuteční v neděli 21. července. Řeckou kavárnu a sladkosti pro návštěvníky otevřou v 10 hodin, kuchyni s řeckými specialitami od 11 hodin a doprovodný program začíná po obědě. Účast prozatím přislíbila legenda řecké hudební scény v ČR – kapela Axios!