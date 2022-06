Komentovaných prohlídek se mohou o víkendu zúčastnit návštěvníci botanické zahrady a rozária výstaviště Flora v Olomouci . Po oba dny bude více než sedmihektarový areál otevřený od 9 do 18 hodin.

Prohlídky se zajímavým výkladem začínají v sobotu i neděli ve 13 hodin, sraz účastníků je u vchodu do rozária na třídě 17. listopadu. Vstup do botanické zahrady a rozária je zdarma. Kdo bude mít zájem, může zavítat také na prodejní výstavu masožravých rostlin nazvanou Živé pasti. Probíhá ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech a přístupná je od 9 do 18 hodin.

Návštěvníky o víkendu uvítá také arboretum v Bílé Lhotě na Olomoucku, které bude po oba dny otevřené od 8 do 18 hodin. Pořadatelé připravili na sobotu i neděli komentované prohlídky, začínají v 10 a 14 hodin.

Arboretum je národní přírodní památkou a rozkládá se na rozloze téměř tří hektarů. K vidění jsou tam na tři stovky různých druhů a kultivarů dřevin, například tisy v různých barvách, smrky, duby, různobarevné buky, cypřišky, javory, borovice, břízy, douglasky či lípy. Ze vzácných a sbírkových dřevin také japonské javory, vilíny a magnólie. V parku jsou zastoupeny dřeviny z jižní Evropy, Asie, ale i z různých oblastí Severní Ameriky a Mexika.

Kavárna, pouť i muzikál

V sobotu od 10 do 20 hodin a neděli od 10 do 18 hodin bude přístupná také farní zahrada ve Slatinicích na Olomoucku. Pořadatelé zvou na workshop zaměřený na výrobu květinových šperků, výstavu uměleckých děl, minikoncert a literární kavárnu.

Kdo bude mít zájem, může se občerstvit v místní kavárně nebo se v sobotu od 15 do 18 hodin zúčastnit pěší pouti ke svatému Antonínovi na Malém Kosíři. V neděli od 14.30 je na programu muzikálové představení O červené Karkulce v podání dětí z místní základní školy.

Vůbec poprvé se v sobotu od 10 do 21 hodin ve Slatinicích otevře také soukromý zahradní ateliér.

„V naší zahradě vystavíme obrázky dětí od čtyř do 18 let a tvorbu lektorů naší výtvarné akademie. V případě vytrvalého deště bychom akci museli zrušit, proběhne jen za příznivého počasí,“ upozornila majitelka zahradního ateliéru Helena Kostelníková.

Podle anglického vzoru

Víkend otevřených zahrad se za posledních několik let stal tradicí. V celé České republice se do něj zapojuje více než dvě stě botanických zahrad, parků, arboret i soukromých zahrádek.

„V sobotu a neděli se v tuzemsku otevře 237 různých zahradních areálů. Zájem o tuto akci ze strany pořadatelů i návštěvníků každoročně roste. Přibývá také lidí, kteří jsou ochotní pozvat veřejnost na prohlídku vlastní zahrady. Akce vznikla podle anglického vzoru, kdy se během jednoho červnového víkendu v Londýně pro veřejnost otevírá okolo dvou stovek soukromých zahrad. Na tom, že u nás víkend otevřených zahrad probíhá v tak velkém rozsahu, mají velkou zásluhu dobrovolníci, kteří vše organizují,“ vysvětlil garant akce Přemysl Krejčiřík.

Podrobné informace k programu zájemci najdou www.vikendotevrenychzahrad.cz .