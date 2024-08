Festival vojenských hudeb

KDY: pátek 30. a sobota 31. srpna

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční dvoudenní přehlídka vojenských hudeb v centru Olomouce. Program zahájí v pátek odpoledne vystoupení vojenských hudeb z Maďarska, Francie a Německa, večer pak náměstí rozezní velký koncert Ústřední vojenské hudby Armády ČR se sólisty Hanou Holišovou a Martinem Chodúrem V sobotu dopoledne Horní náměstí zaplní exhibice zahraničních vojenských orchestrů, mažoretky i ukázky vojenské techniky.

Muzika venku a zdarma

KDY: pátek 30. srpna

KDE: Olodvorek, Letní kino, bistro Terasa na Poděbradech

ZA KOLIK: vstup volný/vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Páteční porce koncertů pod širým nebem v Olomouci: na Olodvorku na Dolním náměstí zahraje trouble rockové trio Hellraisers (v 19h), v Letňáku to zase rozbalí kapela Between us (od 18:30), servírující známe covery v lehkém funk/jazzovém provedení i písně z chystaného alba. Na Poděbradech v bistru Terasa bude od 19 hodin pálit pecky československého bigbítu kapela sestava Andrej & KSČ .

close info Zdroj: Deník/Petr Pelíšek zoom_in Ilustrační foto

Úřední čtvrť žije

KDY: sobota 31. srpna, od 14 hod

KDE: prostor mezi Litovelskou a Mozartovou ulicí (u Garchu), Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Další ročník populární sousedské slavnosti v Úřední čtvrti v Olomouci. Hudební program, sousedský stůl s dobrotami, večerní beseda o architektuře a urbanismu a další atrakce.

Litovelské slavnosti

KDY: sobota 31. srpna, od 12 hod

KDE: náměstí Přemysla Otakara, Litovel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Náměstí v Litovli zaplní spousta skvělé muziky a zábavy. Vystoupí Josef Vojtek, Leona Machálková, Xindl X, Rock´n´roll band Marcela Woodmana, Lucie tribute, Václav Noid Bárta, skupina Bekbek Clan a další. Otevřené památky, výstavy a doprovodný program pro děti i dospělé. Dětský lunapark, miniZoo, bohaté občerstvení. Ve spolupráci s ČD budou vypraveny historické vlaky z Olomouce do Litovle.

Středověké rozloučení s prázdninami

KDY: sobota 31. srpna, od 15 hod

KDE: Hraničné Petrovice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Rozloučení s prázdninami ve středověké atmosféře. Soutěže pro děti, skákací hrad, ukázka řemesel a mnoho dalšího. Těšit se můžete také na makrely a hudební doprovod: zahrají kapely Sešlost a Fajntajm.

Pohádkový les

KDY: sobota 31. srpna (12-17 hod)

KDE: Velký Týnec, Komárov

ZA KOLIK: 100 Kč za dítě

PROČ PŘIJÍT: Deset pohádkových stanovišť s úkoly, výukový program, dílničky, malování na obličej, animační program, gastro speciality, příjemné posezení a zpívánky strýčka Líčka.

close info Zdroj: Dušan Čupa zoom_in Ilustrační foto

Rozloučení s prázdninami v Hlušovicích

KDY: sobota 31. srpna, od 14 hodin

KDE: hřiště, Hlušovice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce, kterou organizuje Spolek Pro Hlušovice zabaví v sobotním odpoledni děti i rodiče. Největším lákadlem bude letos expozice vojenské techniky z II. světové války a od 17 hodin ukázka bojové operace. Po celé odpoledne bude projíždět areálem Mašinka Tomáš, další velkou atrakcí bude i populární hasičská pěna. Večerní program obstará šumperská kapela Fleksible. Bohaté občerstvení včetně vyhlášených makrel zajištěno.

Prostějovsko

Mikroregion Němčicko se baví

KDY: sobota 31. srpna, od 13 hodin

KDE: areál Zamlýní, Vrchoslavice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník sportovně, kulturní a společenské akce celého Mikroregionu Němčicko. Sportovní družstva všech obcí z jihu Prostějovska, se utkají v mnoha různých disciplínách a přátelském duchu ve Vrchoslavicích. Vesnice roku Olomouckého kraje připravuje velkolepý program s podtitulem Slunce, seno, Vrchoslavice. Areál Zamlýní v místní části Dlouhá Ves se promění v jedno velké sportoviště v odlehčeném duchu českého venkova. Celodpolední zábavný program plný her a soutěží završí vystoupení revivalové kapely Meki tribute, s hity legendárního Miroslava Žbirky.

close info Zdroj: Deník / Adéla Palíšková zoom_in Mikroregion Němčicko se baví - den plný soutěží, her a zábavy

Papua Rock Fest

KDY: sobota 31. srpna, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Premiérová akce v podobě rockového hudebního festivalu rozpálí v sobotu Camping Žralok. Papua rock fest nabídne velmi zajímavou skladbu kapel. Na podiu se postupně vystřídá pět kapel. Vystoupí hudebníci z regionu i přespolní: Synaesthetics, Aldabra, MP Project, Eagle Eye - Tarja Tribute, Penzistor a ATD.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Kemp Žralok

Sportovní den s hasiči

KDY: sobota 31. srpna, od 15 hodin

KDE: hřiště za sokolovnou, Prostějov - Čechovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavné odpoledne plné her a soutěží, připravují dobrovolní hasiči z Čechovic ve spolupráci s mateřskou školou. Děti se mohou těšit například na maskota Žluťáka, či skákací hrad a sladké odměny. Zajímavé bude jistě svezení na historickém traktoru Zetor 25. Bohaté občerstvení v podobě kýty na rožni či makrel potěší pro změnu dospělé účastníky.

Či só hode? Naše hode!

KDY: neděle 1. září, od 14 hodin

KDE: u kapličky na návsi, Čelechovice na Hané - Kaple

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hodová neděle v místní čelechovické části Kaple bude zahájena tradiční mší svatou. Následovat bude sousedské odpoledne aneb stůl plný dobrot. Každý přinese něco a všeho bude dost. Točené pivo pro dospělé a skákací hrad k dispozici.

Pivní slavnosti a hodová zábava

KDY: sobota 31. srpna, od 14 hodin

KDE: hřiště, Bílovice

PROČ PŘIJÍT: Tradiční prodloužený hodový víkend odstartují v Bílovicích Pivní slavnosti. Místní dobrovolní hasiči budou mít v nabídce okolo 20tky druhů pěnivého moku. Večerní hodovou zábavu rozproudí skupina Kreyn. V neděli obsadí sportovní areál na břehu říčky Romže malí hasiči, kteří budou zápolit o trofeje v Okresní dětské lize Prostějovska. Pondělní vyvrcholení bude patřit tradičně vyhlášenému guláši. Bohatá tombola, živá hudba a dobré jídlo jsou samozřejmostí.

close info Zdroj: Deník / František Berger zoom_in Ilustrační foto

Čertovské rybářské závody

KDY: sobota 31. srpna až neděle 1. září, od 10 hodin

KDE: Čertovské rybníky, Čunín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník rybářských závodů bude o víkendu hostit soukromý revír pro sportovní rybolov – Čertovské rybníky na Konicku. Závod pro poctivé rybáře se koná způsobem chyť a pusť. Pro nejlepší rybáře jsou přichystány hodnotné ceny. Občerstvení pro diváky i soutěžící bude k dispozici po celých 24 hodin.

Přerovsko a Hranicko

Mini Fest Laguna

KDY: pátek 30. srpna od 17.00

KDE: Laguna Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník open-air festivalu. Vystoupí kapely Milenium, Johnny Čurbes a Motionzone.

Promenádní koncert v Michalově

KDY: neděle 1. září od 15.00

KDE: park Michalov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Poslední promenádní koncert tohoto léta. Tentokrát vystoupí Academic Jazz Band.

close info Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová zoom_in Academic Jazz Band v Přerově

SkateJam Hranice

KDY: sobota 31. srpna od 10.00

KDE: skatepark Hranice (Žáčkova ulice)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pátý ročník skateboardových závodů SkateJam. Závodníci se utkají ve třech disciplínách: best trick, street style a death race. Kromě samotných závodů se diváci mohou těšit i na doprovodný program v podobě exhibice zkušených jezdců nebo vystoupení strongmana Lukáše Vrábela. Součástí bude také soutěž o hodnotné ceny a rozdávat se budou i dárky od Red Bullu. Po skončení závodů bude v areálu skatepratku následovat afterparty, na které se o hudební doprovod postará Dj Hoodiny.

Hurá do lavic

KDY: neděle 1. září od 14.00

DE: Sady Čs. legií

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: . Zažijte super zakončení prázdnin s hrdinským týmem Avengers, potkejte se například s Hulkem nebo Spidermanem. Těšit se můžete na interaktivní hry, atrakce pro děti, skákací hrady a soutěže v duchu Avengers.

Hustopečské dny

KDY: pátek 30. srpna až neděle 1. září

KDE: Zámek Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: pátek 150 korun, sobota 300 korun, neděle: dopoledne dobrovolné vstupné, hlavní koncert 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Vše vypukne v pátek 30. srpna ve 20 hodin vystoupením rockové lady Tanji s kapelou. Poté vystoupí uskupení Skarlet. Sobotní program bude začínat již v 9.00 tradičním lovem ryb v zámku a podzámčí. Hlavním sobotním tahákem bude vystoupení slovenské folklorní skupiny Kollárovci, která vystoupí od 19.00. Nedělní program začne v 9:30 slavnostní mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. V 11.15 již nádvoří zámku rozezní místní Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou a před ní vystoupí DFS Rarášek. Po obědě se ti nejmenší mohou těšit na vystoupení zpěvačky Míši Růžičkové. Program zakončí od 15.30 vystoupení Bohuše Matuše.

close info Zdroj: Deník / Liba Mátlová zoom_in Hustopečské dny

Šumpersko a Jesenicko

Burger Street Festival v Šumperku

KDY: pátek 30. srpna až neděle 1. září

KDE: Pavlínin dvůr, Šumperk

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedinečná sestava burgermakerů včetně nejoblíbenějších podniků zamíří o posledním prázdninovém víkendu poprvé do Šumperka na Burger Street Festival. Na největším putovním street food festivalu lidé ochutnají přes 40 variací burgerů a Šumperk navíc dostane jeden burger přímo na míru. Chybět nebudou ale ani stánky s tradičními hranolkami nebo pro milovníky sladkého stánky s churros nebo bubble wafflemi. Bude probíhat i soutěž o nejlepší burgrárnu, pro kterou budou hlasovat sami zákazníci.

close info Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot zoom_in Ilustrační foto

STEIN27 + ROBIN ZOOT

KDY: pátek 30. srpna od 20 hod.

KDE: Letní divadlo ve Smetanových sadech, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 390 Kč, v den akce 480 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dvojkoncert předních rapových interpretů ČR. STEIN27 a Robin Zoot rozpohybují Smetanovy sady již tento pátek. Nenechte si ujít tuto jedinečnou show poprvé v Jeseníku!

Pivovarský den a oslava 150 let pivovaru Holba v Hanušovicích

KDY: sobota 31. srpna od 12 hod.

KDE: pivovar Holba, Hanušovice

ZA KOLIK: v předprodeji 350 Kč, na místě 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hanušovický pivovar se v sobotu 31. srpna při Pivovarských slavnostech rozezní skvělou hudbou na dvou scénách, na čepu budou jesenické legendy a slavnostně se narazí soudek Jubilejního ležáku ke 150. výročí pivovaru Holba. Hlavními hvězdami hudebního programu budou kapely Wohnout, O5 a Radeček, Tatabojs, Tratutenberk nebo zpěvák Tomáš Klus.

Bramborový den a oslava ukončení prázdnin

KDY: sobota 31. srpna od 16 hod.

KDE: Poldry v Novém Malíně

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 31. srpna od 16 hodin se na Poldrech v Novém Malíně koná oslava ukončení prázdnin spojená s Bramborovým dnem. Bude se vařit a tvořit z brambor. Návštěvníci společně vytvoří fantastické bramboráky podle tajné receptury. Pro malé, ale i velké si Víla Malínka připravila soutěže a hry. A odpoledne zakončí společná večeře v trávě.