Plést svetry, ponožky, šály a další oblečení se Viera Fialová naučila už v sedmi letech. Je z početné rodiny, pochází z pěti sourozenců.

„Pletlo, háčkovalo a šilo se u nás vždycky. Dodnes každému upletu nebo ušiji, co chce nebo potřebuje. Jsem hodně aktivní a činorodý člověk. Když jsem odcházela do důchodu, přemýšlela jsem, co s tím volným časem budu dělat. Chtěla jsem dělat něco užitečného. Napadlo mě, že budu pro miminka a seniory zdarma plést ponožky,“ vzpomněla na začátky pletení „ve velkém“ usměvavá žena.

Pět párů denně

Plete u televize, zvládá to dokonce při vaření nebo během čtení knížky či časopisu. Denně zvládne až pět párů ponožek. Pomáhají jí další kamarádky a známé, které už jsou také v seniorském věku.

„Říkáme si Adélky, podle holčičky, které jsme pletly ponožky, když byla miminko. Dnes už Adélka chodí do druhé třídy, utíká to. Moje pletařky jsou z celé Moravy. Je nás deset a vůbec nevadí, že každá žije jinde. Píšeme si e-maily, posíláme smsky nebo si voláme. Rozdávám jim vlnu, kterou Olomoučané zdarma nosí na naše sběrné místo v květinářství v Hynaisově ulici. Ony mi po čase zpátky posílají hotové ponožky pro novorozená miminka nebo seniory a těmi pak děláme v porodnicích nebo domovech pro seniory radost,“ popsala činorodá dáma.

Každý výrobek je originál

Každý výrobek z jejich dílny je originál. Malinké ponožky pro miminka jsou zdobené kraječkami, kytičkami a mašličkami. Na pletené a háčkované papučky a rukavičky seniorky našívají různé ozdoby a drobné plastové knoflíky.

„U seniorských ponožek je důležité, aby byly pěkně teplé a co nejvíc zahřály. Kromě toho ještě šiji nákupní tašky z bavlněných látek s moderním potiskem, je o ně veliký zájem. Pokud se týká pletení, chystáme nový projekt. Budeme plést ´oblečky´ pro pejsky z útulků, aby jim v kotcích nebyla zima,“ popsala další plány Viera Fialová.

Kam nosit vlnu a látky?

Lidé, kteří mají doma nepotřebnou vlnu, ji na ponožky pro miminka a seniory mohou přinést do květinářství na parkovišti v Hynaisově ulici. Tam je možné také odevzdat bavlněné látky na šití ekologických nákupních tašek. Klubíčka na svetříky pro pejsky z útulků zase od dárců přijímá trafika v Palackého ulici. Darovanou vlnu, příze a látky „Adélky“ vždycky využijí.

„Teď jsem zrovna ostatním děvčatům z naší nadace rozeslala klubka a všechny cíleně pleteme ponožky pro klientky domovů pro seniory. Budeme jim je rozdávat u příležitosti Mezinárodního dne žen. Miminka v porodnicích dostávají naše ponožky, papučky či rukavičky jako dáreček při propuštění z nemocnice domů,“ popsala zručná pletařka.