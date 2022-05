„Když jsem byl malý kluk, tak mi vždycky bylo líto, když brácha a bratranec doma ´pařili´ hry na počítači a já si zahrát nemohl, protože jsem nevidomý a nedokážu běžnou videohru ovládat. Pro nevidomé bohužel dodnes téměř žádné videohry v češtině neexistují, stáhnout se dají v angličtině. O mě je známo, že se digitalizací snažím zrakově handicapovaným v celé republice usnadňovat život. Rád zkouším nové věci, proto mě velmi potěšila nabídka od brněnských vývojářů na otestování nové hry určené pro zrakově hendikepované i veřejnost bez znevýhodnění,“ vysvětlil Karel Giebisch.

Jeho úkolem bylo první verze hry To the Dragon Cave pořádně vyzkoušet a zjistit, zda je nevidomý uživatel schopný hru rychle pochopit po stránce ovládání, vychutnat si herní příběh a celkově se vžít do postavy hlavní hrdinky.

Všechno, co se mu takzvaně nezdálo, ihned reportoval vývojářům.

„Postupně se nám podařilo vychytat různé nesrovnalosti v ovládání, zobrazování podstatných herních informací, vylepšit celkový zvukový zážitek ze hry. U hry pro nevidomé je grafika nepodstatná. Důležitý je prostorový zvuk, který hráče vtáhne do děje a zajistí unikátní herní zážitek. Po celou dobu si pak připadá, že je součástí příběhu. Zvuky jsou velice propracované, hraní se sluchátky je nezbytností. Jak vidící, tak nevidomý se musí orientovat prostřednictvím zvuku. Některé efekty jsou natolik strašidelné, že při hraní uprostřed noci se hráč může opravdu trochu bát,“ poznamenal s úsměvem IT specialista, kterého mnozí Olomoučané znají také jako maséra.

Startup chce bořit bariéry

V České republice podle něj žije 60 až 70 tisíc nevidomých a těžce slabozrakých lidí. Hra je vhodná také pro děti starší deseti let a bude na trh za symbolických 149 korun uvedena v polovině května.

„Zpočátku v češtině a angličtině a později se počítá také s německou či španělskou verzí. Velmi oceňuji také to, že společnost Kikiriki Games, která hry pro nevidomé začala vytvářet, se snaží při vývoji zaměstnávat zrakově postižené. Je skvělé, že hru nabízejí v české verzi. Jsem přesvědčen, že díky tomu osloví velký okruh zájemců, protože ne každý nevidomý umí anglicky,“ dodal Karel Giebisch.

Prostřednictvím hry chce brněnský startup Kikiriki Games bořit bariéry a ukázat, že nevidomí lidé se baví stejně rádi jako všichni ostatní. Společná zábava a herní zážitek podle nich dokáží snadno propojit zrakově handicapované s vidící populací.

„Díky grafickému rozhraní si hru mohou zahrát také vidící hráči a třeba si tak i vyzkoušet, jaké to je, když se člověk nemůže spolehnout na zrak,“ vysvětlila nevidomá spoluautorka hry Jana Kuklová.

Herní studio založili společně s manželem Milošem Kuklou.

„Nelíbilo se mi, že zatímco mně jako vidícímu hráči se nabízí nepřeberné množství video her, nevidomí lidé jsou v naprosto odlišné situaci. Titulů, které by si mohli zahrát, je na trhu žalostný nedostatek. Naším přáním je, aby i lidé se zrakovým handicapem měli možnost se odreagovat a pobavit u mobilních her,“ popsal Miloš Kukla.