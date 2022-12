Děti ve třídě dostaly do ruky tablet a společná hra spojující výuku češtiny a výtvarné výchovy mohla začít. Na vývoji zábavné vzdělávací aplikace Glitr se podíleli odborníci z pedagogické a přírodovědecké fakulty ve spolupráci s vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého (UP) v Olomouci.

„Vybrala jsem ukázku z knihy Proč obrazy nepotřebují názvy, která se snaží umělecký obor přiblížit dětskému světu,“ uvedla učitelka Jana Svobodová premiéru výukové hry, kterou si v úterý dopoledne užila spolu se žáky 6.B.

Dobrodružství v galerii

Dobrodružné vzdělávací cvičení zavedlo děti do galerie, kde mělo dojít ke krádeži uměleckého díla v podobě pisoáru, zloděje se ale podařilo včas chytit. Žáci plnili úkoly, odpovídali na otázky, pracovali s obrázky na tabletu a rozvíjeli digitální, čtenářskou a vizuální gramotnost.

„Jak se mi výuka s aplikací líbí? Je to zábavné a určitě bych doporučila i dalším dětem, aby si zahrály. Běžná výuka mě někdy nebaví, ale do této hodiny jsme se těšila,“ hodnotila žákyně Natálie.

ZŠ Heyrovského je pilotní školou, která v rámci projektu ZEDA začala testovat vzdělávací aplikaci Glitr. Učitelé mohou testovat kompletní funkčnost aplikace a zároveň si rozpracovávat vlastní nová cvičení a hry.

„Moderní technologie, telefony a tablety, jsou běžnou součástí života dětí a zařadit je do výuky považuji za nezbytné zejména proto, aby výuka byla pestrá a děti se třeba i zasmály. V aplikaci se dobře orientují, je intuitivní,“ podělila se o zkušenosti Jana Svobodová. „Pro děti je to zábavné. A když něco považujete za zábavné, děláte to rád a mnohem snáze se učíte,“ podotkla pedagožka.

Škola hrou v praxi

Na vývoji mobilní vzdělávací aplikace, která slouží k přípravě pestrých didaktických cvičení, se podíleli odborníci z pedagogické a přírodovědecké fakulty ve spolupráci s vědeckotechnickým parkem UP.

„Aplikace má být zábavná pro děti, vzdělávací, mělo by to bavit učitele a mělo by to rozvíjet digitální gramotnost. Nedostávají jen hotový obsah, ale mohou ho dotvářet,“ poukázal hlavní řešitel projektu Štefan Chudý, ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP.

Zájem o vzdělávací modul ZEDA, jehož vývoj začal v roce 2019, je podle odborníků obrovský. „Dnes spouštíme premiéru projektu. Zájem už ale projevilo na 60 moravských škol,“ sdělil Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP v Olomouci.

Aplikace nabízí pedagogům poměrně široké možnosti. Bez znalosti programování mohou jednoduše vytvářet kroky, vycházkové okruhy zaměřené na konkrétní témata i celodenní výpravné hry, kde propojí znalosti a příběhy z různých předmětů.

„Komenský říkal: Škola hrou. Glitr využívá metody 'gamifikce' a na základě odměn motivuje žáky k zapojení a výkonům. Herní principy děti baví a nadšené pedagogy to baví, protože vidí okamžité reakce dětí,“ uvedl Karel Buchta, ředitel společnost City Street Games. Glitr podle něj v souvislosti se změnou Rámcového vzdělávacího programu, která se týká začlenění digitálních kompetencí do výuky, přináší školám a pedagogům řešení, jak se s touto inovací vzdělávacího programu vypořádat.