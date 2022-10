„Začali jsme trochu později, protože jsme měli nějaké technické problémy. Jsme spokojeni, protože to vypadá, že se naše očekávání pravděpodobně splní. První zátah se povedl a měli jsme kolem sto metráků ryb. Teď se chystáme na druhý a vypadá to také slibně. Ryba narostla velmi pěkná, velká. V kádích je tržní ryba, násada pro svazy, a co se nám letos opravdu povedlo - je tu i dravá ryba pro trh,“ zhodnotil Jiří Zahradníček z Rybářství Tovačov.

Výlov Hradeckého rybníka nabízí návštěvnicky atraktivní podívanou, podle mistrů Petrova cechu je to ale především dřina.

„Večer to cítíme i ve svalech, práce vyžaduje fyzičku,“ smál se jeden z rybářů. I on hodnotí výlov jako vydařený.

„Je tu všechno - kapr, amur, candát i sumec. Je také vidět, že je ryba zdravá a v kondici. Nejtěžší kapři váží kolem pěti až šesti kilo, měli jsme tu ale třeba i sumce o váze sedmi kilogramů. Vzácností je sumec albín, kterého máme vystaveného v jezírku,“ doplnil.

Kromě samotného výlovu jsou tradičně největším lákadlem rybí speciality.

Mezi stánkaři, kteří první den nabízeli nejrůznější pochoutky, nechyběl Jan Jakeš z Přerova. Ten se může pyšnit titulem mistra Evropy v úpravě kapra.

„Účastníci takového závodu musí uvařit za 45 minut sedm porcí pokrmu z kapra. Dostanete jen syrovou rybu, vykostíte ji, a pak připravíte pokrm s lehkou a těžkou přílohou,“ popsal. Lidé si mohli u jeho stánku koupit hranolky z okounů, ale i sumců, kaprů či candátů.

Podle něj se už i do přípravy rybích specialit promítla ekonomická krize.

Zisky nejsou co dřív

„Je to pro nás finančně náročné, protože hodně podražil tuk, nahoru šla i ryba. Oproti loňsku jsme ale zdražili jen o dvacet procent, což nám sice trochu krátí zisky, ale jsme tady pro lidi,“ poznamenal.

Tradiční výlov přilákal návštěvníky ze širokého okolí. Nejvíce lidí dorazilo z Přerova, Olomouce, Prostějova, Tovačova a okolních obcí, někteří ale vážili i cestu z větší dálky.

„Přijeli jsme z Velké Štáhle, což je kousek od Bruntálu, a moc se nám tu líbí. Organizátory kulturních a společenských akcí je potřeba podpořit, ať už jsou to hody nebo třeba výlov. Po covidu si toho navíc člověk ještě více váží. Sama mám rybářský lístek, ale pár let jsem vynechala,“ vylíčila jedna z návštěvnic Markéta Fülop. Ta přiznala, že se nejvíce těší na kolečko ochutnávek.