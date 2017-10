VIDEO: Takto se hasičská tatra proplétá olomouckými ulicemi

V rámci Dne požární bezpečnosti se Deník vypravil spolu s olomouckými hasiči na některá kritická místa ve městě zjistit, jak jsou ulice pro hasičkou techniku průjezdné.

Pouze o pár centimetrů míjeli zrcátka zaparkovaných vozidel, mezi kterými museli opatrně kličkovat. A když z opačného směru přijíždělo jiné vozidlo, muselo zase rychle couvat zpět, aby široké hasičské auto mohlo šněčí rychlostí projet dál.



V závěsu za hasičskou cisternou jsme se jako první vydali do centra města, projet okolí náměstí Republiky.

Rozestavěným náměstím projelo auta bez sebemenších problémů. Ne tak snadno ale pokračovala jízda po vjezdu do ulice Mariánské. Mezi oběma patníky lemovanými auty se strojník proplétal daleko pomaleji. Po ulici Křížkovského jsme se vydali o kousek dál.

Občas padne nějaké zrcátko

Při vjezdu do jednosměrky v Bořivojově ulici musel řidič téměř zastavit, aby se vytočil do úzkého prostoru mezi dvěma auty zaparkovanými těsně za zatáčkou. Průjezdný pruh mezi vozy obyvatel ulice byl jen o pár centimetrů širší než cisterna.

Řidič i velitel na sedadle spolujezdce museli z otevřeného okna kontrolovat, zda někomu neulomí zpětné zrcátko. „Tady je to na úzko teda.“ „Nevidím toho druhého, narovnal bys to zrcátko?“ zní v kabině.



Občas se ale čistý průjezd nepovede.

„Samozřejmě se může stát, že urazíme nějaké zrcátko. Všechny takové škody jdou ale z naší pojistky, takže to není nic hrozného,“ říká velitel Marek Klivar s tím, že je lepší urazit zrcátko než přijet k zásahu pozdě.

"Nikdy se nám ale naštěstí nestalo, že bychom neprojeli vůbec."

Nástupní plochy lidé dodržují

Po opatrném průjezdu celou ulicí jsme zamířili na druhou stranu do olomoucké části Nové Sady. Hasiči se rozhodli vyzkoušet průjezd přes sídliště na Trnkově ulici. Z počátku šla jízda hladce, pak ale narazili na dva užitkové vozy u krajnice, ze kterých řidič vytahoval náklad.

Podél druhého patníku stála zaparkovaná auta a z protější strany přijíždělo další osobní auto. Řidič protijedoucího auta musel couvat a uvolnit cestu, aby se hasiči mohli mezi stojícími vozy proplést.

Muž v autě viditelně znejistil a rychle začal hledat volné místo, kam by hasičům uhnul. A to byla jen cvičná jízda, kdy nikam nemuseli spěchat.



Takové situace jsou podle velitele na denním pořádku.

„Teď přes odpoledne jsou ta sídliště ještě docela prázdná. Horší je to večer, když jsou všechna auta zaparkovaná. Ale to, co jste dneska viděli, tak to řešíme docela často, řekněme tak tři výjezdy z deseti,“ vysvětluje Marek Klivar.

„Ale nástupní plochy zase lidi docela dodržují, tam to bývá bez problému a nevím o žádné kritické. Horší jsou ty průjezdy,“ dodal velitel.

Jonáš Jelen