Stavba mostu měla být součástí etapy v roce 2021, ale byla přesunuta kvůli změně technologie vyvolané ochranou přírody. Práce na silnici II/449 v Dukelské ulici a uzavírka její části jsou v plánu do 30. června. Od července do prosince přijde další uzavírka. Stavbaři se přesunou na další úsek průtahu městem.

„Olomoucký kraj získal dotační prostředky na projekt, který se týká průtahu městem jak v extravilánu, tak i v intravilánu. V letošním roce proběhne rekonstrukce úseku od křižovatky ulic Uničovská - Loštická - K. Sedláka po konec Litovle. Křižovatka bude přestavěna na kruhový objezd. Rekonstrukce by měla být hotova v srpnu/září letošního roku. Dále bude probíhat rekonstrukce úseku Litovel – Unčovice. Termín uzavírky je červenec – prosinec letošního roku,“ popisoval starosta Litovle Viktor Kohout.

Rekonstrukce nádraží

V létě se pak začne rekonstruovat staré autobusové nádraží, které je majetkem ČSAD Ostrava. Jak ČSAD sdělilo Olomouckému deníku, proměnou projde kompletně celý zanedbaný prostor s prvky, z nichž některé pamatují osmdesátá léta minulého století.

„Vznikne autobusové nádraží s vysokou úrovní kvality dopravní obsluhy. Vytvoříme moderní prostor s úzkou provázaností osobní, autobusové, železniční a pěší dopravy,“ uvedl mluvčí společnosti Jiří Kašpárek.

Lidé se mohou těšit na nová nástupiště, přístřešky pro cestující, informační systém a nový mobiliář. „Součástí zrekonstruovaného autobusového nádraží bude moderní výpravní budova, která svým charakterem bude oživovat celý prostor. Bude z části prosklena, čímž opticky propojí autobusové nádraží s veřejným prostorem,“ popisoval Jiří Kašpárek.

V roce 2023 bude probíhat rekonstrukce zbývající části průtahu – úseku od kruhové křižovatky na Olomouckém předměstí po vlečkový přejezd pivovaru.

Město Litovel se chystá kolem rekonstruovaného úseku II/449 budovat chodníky, smíšené komunikace nebo cyklostezku, včetně nového veřejného osvětlení, městského rozhlasu a položení optických rozvodů. Požádalo o dotace a předpokládá, že do dvou, tří let bude kompletně hotovo.

Kude vedou objížďky

Objízdné trasy platných od 31. ledna do 30. června 2022 v souvislosti s opravou mostu a úplnou uzavírkou ulice Dukelská v úseku od ulice Příčná po ulici Palackého:

Pro vozidla do 3,5 t, mimo dopravní obsluhu, SSOK, BUS a vozidla stavby: ul. Palackého, ul. Příčná a zpět na sil. II/449, ul. Dukelská v Litovli.

Objízdná trasa pro vozidla do 12 t

Od Uničova: sil. II/447 do Pňovic, sil. II/446, sil. III/44620 přes Střeň, Lhotu nad Moravou, Náklo na sil. II/635, sil. II/449 Litovel

Od Nasobůrek: sil. II/449 přes Unčovice, sil. II/635 do Nákla, po sil. III/44620 přes Lhotu nad Moravou a Střeň na sil. II/446 Pňovice, sil. II/447 Tři Dvory a Litovel.

Od Senice na Hané: sil. II/635 do Nákla, sil. III/44620 přes Náklo, Lhotu nad Moravou, Střeň na sil. II/446, sil. II/447 Tři Dvory a Litovel.

Objízdná trasa pro vozidla nad 12 t

Od Uničova: sil. II/447 do Pňovic, sil. II/446 přes Chomoutov do Olomouce, sil. II/635 Litovel.

Od Nasobůrek: sil. II/449 do Unčovic, sil. II/635 přes Náklo, Příkazy, Křelov – Břuchotín do Olomouce, sil. II/446 do Chomoutova, Pňovic, sil. II/447 přes Tři Dvory do Litovle a sil. II/449 směr Uničov.

Od Senice na Hané: Na MUK Unčovice odbočit na sil. II/635 Náklo, Příkazy, Křelov – Břuchotín, Olomouc, sil. II/446 do Chomoutova, Pňovic a sil. II/447 do Litovle a sil. II/446 do Uničova.

Všechny objízdné trasy jsou obousměrné.

Zdroj: Měú Litovel