Stovky mladých lidí zamířily v pátek na premiérový ročník setkání olomouckých gastro podniků a místních značek s názvem Streetfood & Design POP-UP. Nevšední akce měla spojit milovníky dobrého jídla a zároveň přispět na dobrou věc - její výtěžek poputuje na dětskou onkologii Fakultní nemocnice v Olomouci.

Olomouc, Streetfood & Design POP-UP | Video: Petra Poláková - Uvírová

Akce se konala v nově otevřené kavárně Rest &Chill Café v Sokolovské ulici poblíž Hradiska, odkud je nádherný výhled na katedrálu. Někdejší čtvrť Černá cesta, ve které žily před desítkami let rodiny ruských vojáků a v místech konání festivalu bylo kdysi sovětské kulturní středisko, dnes připomíná jen betonový památník.

S nápadem uspořádat první ročník gastro festivalu přišli provozovatelé nové kavárny Rest & Chill Café Stanislav Průcha a Vladimír Burstein. „Chtěli jsme dát všechny oblíbené olomoucké podniky na jedno místo tak, aby to mělo i nějakou přidanou hodnotu a přispěli jsme na dobrou věc,“ líčí jeden z organizátorů Stanislav Průcha.

Na jednom místě si tak mohli dát v pátek večer Olomoučané skvělé hamburgery z Bistro No, ochutnat místní sushi Yanagi nebo vietnamskou kuchyni z Cà Phê District. Nechyběly ani drinky z podniku Koktejly a sny či skvělá Street Pizza. Festival podpořily také Dobrá čajovna Olomouc, Doe´s Barber Shop a nebo Čistírna tenisek.

„Nápad uspořádat podobné setkání vznikl spontánně asi před týdnem a nic moc jsme od toho nečekali. Každý z nás znal nějaký olomoucký subjekt, který dělá gastro, a tak jsme je oslovili a čekali, co z toho bude. Všichni nám řekli, že jsme blázni, ale rozhodli se s námi do toho jít. I když jsme věděli, že je odezva dobrá, pořád jsme netušili, jestli lidi přijdou - ale oni přišli,“ řekl s úsměvem další z organizátorů Tomáš Okleštěk, který založil oděvní značku Triangel a z prodeje triček, mikin, ponožek a čepic přispívá na dobročinné účely.

„V Olomouci spolupracuji s různými organizacemi a v momentě, kdy vybereme nějakou částku, koupí se něco konkrétního. Proto jsem také chtěl, aby byl festival nadační - partneři, kteří s námi do toho šli, dají dvacet procent ze svého výdělku na dětskou onkologii. Návštěvníci tedy přispějí na dobrou věc jen tím, že si koupí jídlo a pití. Je tu ale i pokladnička, do které mohou vhazovat peníze,“ zmínil.

Nadšení z prvního ročníku akce byli i provozovatelé oblíbených gastro podniků v Olomouci. „Já jsem tu za Street pizzu, což byl kdysi sen jednoho kluka a momentálně je to úspěšně dokončený projekt s plánem na přesunutí se do něčeho většího. S kluky jsme spojili myšlenkové pochody, a ti tento nápad poslali do nebes. Udělali z toho úžasnou akci, která spojuje všechny lidi a kvalitní podniky v Olomouci. Od skvělých burgerů přes suhsi a pizzu až po vietnamskou pouliční kuchyni a drinky,“ pochvaloval si Honza Štefan, provozovatel Street pizzy. „Vypadá to jako super nápad a do budoucna z toho může být jedna z nejznámějších akcí tady v Olomouci,“ soudí.