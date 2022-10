„Mají můj obdiv. Je to těžká práce, ale krásná,“ sledoval sedmdesátiletý pan Bohumil zátahy a metráky ryb, které mistři Petrova cechu přenášeli z vody do kádí a na korbu přistaveného náklaďáku.

Podle rybářů z Tovačova, kteří mají rybník v pronájmu druhým rokem, se letošní sezona vydařila, což by se mělo projevit na obsádce.

„Počasí celkem přálo a ryba žrala pěkně. Nicméně měli jsme deficity, takže byly problémy s kyslíkem ve vodě. Projevilo se to na candátovi, o kterého jsme přišli. Ale celkově by to mělo být lepší než vloni,“ popisoval Roman Uherek, hospodář Českého rybářského svazu Tovačov.

Vloni rybáře v Kojetíně potrápil nárůst vodních rostlin, kotvice a stolístku.

„Zastínily vodu, pokryly devadesát procent plochy. Ryba nenarostla,“ ohlédl se za loňským hubeným výlovem.

Chutné rybí speciality

Návštěvníci si během výlovu mohli zakoupit čerstvou rybu a ochutnat některé rybní speciality, které hospodyňky na místě připravovaly.

„Kapří hranolky jsou vynikající. Dejte si!“ chválili chutný výsledek na tácku manželé z Přerova.

Líni, kapři, amuři, okouni a další druhy ryb, které rybáři v sobotu vylovili, nemíří předvánoční trh, ale primárně do rybářských revírů.

Další výlovy se blíží

Milovníci sladkovodních ryb a tradiční podzimní podívané mohou hned příští víkend vyrazit na největší slavnostní výlovy pořádné v Olomouckém kraji.

Ve dnech 14. až 16. října proběhne od 9.00 výlov v Šumvaldě u Uničova, kde rybáři přichystají spoustu specialit i rybí tombolu. V sobotu 15. a neděli 16. října se mohou zájemci těšit také na výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Začátek výlovu je v 8.30 na hrázi rybníka a každý den potrvá akce zhruba do 16 hodin.