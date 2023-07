Malebným místem, které vybízí k prázdninovému odpočinku, je Tršická přehrada. Zatímco u jiných vodních ploch jsou v létě davy, u Tršic vládne i o víkendech klid a pohoda. U dvanáctihektarového vodního díla posedávají rybáři a k přehradě vyrážejí pěšky nebo na kole hlavně obyvatelé okolních obcí.

Přehrada u Tršic, ráj rybářů, nabízí klid a pohodu. Koupání je povoleno. | Video: Tauberová Daniela

„Smí se tady koupat? Ještě jsme tu nikdy nebyli,“ znejistěli výletníci z Olomouce, kteří dorazili k přehradě v horkém nedělním odpoledni. Obrátili se na správce, který „úřaduje“ na břehu východně od hráze. „Ano. Kde nejsou rybáři. Pojďte, ukážeme vám pěkné místo. Ale ukliďte si po sobě, žádné odpadky,“ vstával ochotně starší muž hovořící slovensky a doprovodil pár k vodě.

Tršickou přehradu před třemi lety Povodí Moravy vyčistilo. Odtěžilo tuny usazenin, zejména z okolí hráze, což se projevilo nejen na množství vody, ale také na její kvalitě. Od poloviny roku 2021 se o čistotu a pořádek na přehradě a jejím okolí stará společnost Sportovní Rybolov Aqua, jež vyhrála výběrové řízení a Povodí Moravy s ní uzavřelo smlouvu o spoluužívání tohoto vodního díla na Olešnici. Za to platí podnikatel státnímu podniku téměř půl milionu korun ročně.

Koupání je povoleno, rybáři mají přednost

Nádrž je sice využívána na sportovní rybolov, rekreanty v horkých letních dnech však nikdo nevyhání. „Provozní řád stanovuje, jak se mají lidé kolem přehrady pohybovat, kde se mohou vykoupat a odpočívat,“ vysvětloval Robert Rizman, jednatel společnosti Sportovní Rybolov Aqua.

„Ale je potřeba brát v potaz, že se zde rybaří. Rybáři však nejsou na molech neustále a obsazena nejsou vždy všechna mola. Vše je o rozumné domluvě a vzájemném respektu,“ poukázal.

Přehrada nabízí hlavně přírodní krásy

Není zde občerstvení a autem se rekreanti až k hrázi nedostanou. Kempovat u vody nelze. „Je to tady o přírodě, ani my zde nemáme žádné chatky. Lidé chodí k přehradě pěšky na procházky nebo si vyrazí na kole. Je to krásné místo a co máme odezvu, tak za našeho působení prokouklo,“ uzavřel podnikatel.

Vodní nádrž Tršice vznikla v údolí Olešnice jako vodní nádrž III. kategorie, stavba začala v roce 1980. Její funkcí je zadržení povodňových průtoků říčky Olešnice a případné využití vody k závlahám. Bližší informace pro zájemce o rybaření: https://aqua-trsice.cz/