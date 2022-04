Na českou motorku Jawa 350 nedá dopustit. „Byla vyrobena v roce 1983 a prošla kompletní renovací. Je to dovoz z Polska, vzduchem chlazený dvojválec a má čtyři rychlosti. Dá se s ní jet rychlostí 130 kilometrů v hodině a stroj je vhodný pro začátečníky a vyznavače dvoutaktních motorů,“ popsal.

Pro návštěvníky, kteří se přišli v sobotu odpoledne na Masarykovo náměstí podívat, byla prohlídka strojů různých značek pastvou pro oči. „Jsou tu zajímavé kousky - tříkolka s motorem z auta, ale i různé typy amerických motocyklů Harley-Davidson, nebo značky Kawasaki a Suzuki. Příležitost vidět tolik krásných motorek pohromadě, jsem si nemohl nechat ujít,“ pochvaloval si jeden z příchozích.

Náhrada za Olomouc

Zahájení motorkářské sezony se v Přerově koná už potřetí a letos přilákalo více než stovku majitelů nablýskaných mašin různých značek.

„Tradice vznikla tak, že se přestaly dělat velké akce v Olomouci a mně bylo líto, že se motorkáři na začátku sezony nemají možnost společně potkat. Pro majitele motorek je to tedy především velké setkání, na kterém se pozdraví s přáteli a známými,“ řekl za organizátory Marek Králík.

Motocykl Harley-Davidson z roku 1984 osedlal Michal Makový z Přerova. „Motorku jsem pořídil ve Spojených státech a zajímavostí je, že byla dvakrát na Aljašce. Náhradní díly jsem si všechny dovezl, ale dají se sehnat i tady, i když je to problematičtější,“ zmínil.

Spanilá motorkářská jízda přilákala i zástupkyně něžného pohlaví. Studené počasí jim nevadilo. „Neprší, takže je to dobré. Jezdíme někdy na vyjížďky i na Nový rok, a to bývá mnohem větší zima. Dnes je to tedy v pohodě,“ řekla Jana Malhocká, která vyrazila na zahájení sezony se svým přítelem.

„Pro mě to dnes premiéra není, poprvé jsem letos usedl na motorku asi před měsícem, kdy bylo venku hezky. Bohužel hned první den mi tři řidiči auta nedali přednost,“ vylíčil Petr Kubját z Přerova. Ten by chtěl letos na svém motocyklu zamířit na Slovensko a projet i Maďarsko. „Chtěli bychom s přítelkyní objevovat nová místa a památky,“ dodal.