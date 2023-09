Jeden z nejlepších evropských dýdžejů Alle Farben to v sobotu večer rozjel u Galerie Šantovka, která umělce pozvala v rámci oslav svých 10. narozenin. Největší olomouckou hudební akci letošního roku si nenechaly ujít davy lidí. Výtěžek z koncertu navíc pomůže dobré věci.

Oslava desátých narozenin Galerie Šantovka, 2. září 2023, Olomouc. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Berlínský rodák, vlastním jménem Frans Zimmer, umí bavit publikum čítající i desítky tisíc lidí. Na zaplněné ploše u Šantovky talentovaný umělec nezklamal.

Jeden z nejslavnější DJů mladé generace po 22. hodině předvedl velkolepou laserovou a světelnou show. Největšími hity Please Tell Rosie, She Moves (Far Away) nebo Bed Ideas pak zcela ovládl olomoucké fanoušky.

O náladu a atmosféru večerních oslav se před příjezdem evropské hvězdy postarali další dýdžejové, například DJ Ludwig nebo Andrea Pomeje.

Symbolické vstupné do areálu party bylo 100 korun a celý výtěžek koncertu poputuje na charitativní účely.

„Peníze pomohou projektu Otevřeme zahradu, jehož cílem je otevřít zahradní areál u hospice na Svatém Kopečku veřejnosti a vytvořit tak prostor pro setkávání i pozitivní terapii,“ sdělil za organizátory narozeninových oslav olomoucké Galerie Šantovka Petr Hlávka.