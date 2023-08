Výbuchy bomb, střelba z děl, štěkot kulometů a bzukot leteckých motorů. Taková byla kulisa sobotního odpoledne v Drahanech na Prostějovsku. Na 2. ročník akce Drahany 1945 bylo zvědavo na dva tisíce lidí a drtivá většina jich odcházela spokojena.

Drahany 1945, vojenská akce, 12.8. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Skvělá podívaná. Opravdu si s tím dali práci. Vidět tank T34, německou motorizovanou techniku nebo na dosah létající reálné kopie stíhaček z 2. světové války, se hned tak nepoštěstí," komentoval jeden z návštěvníků Jirka.

Organizátoři ze Spolku vojenské pancéřové techniky si opravdu dali záležet. Létající ultralighty vypadající úplně stejně jako legendární válečné stíhačky Messerschmitt bf109, Jak 3 nebo japonské Zero, originální pancéřová technika německé, československé nebo sovětské výroby a bojový střet vojáků čtyř armád, to byl jen zlomek toho, co nabídla sobotní akce.

Celoodpolední program bavil děti i dospělé.

Pro prcky, které nezajímala válečná historie, byl k dispozici skákací hrad, opičí dráha a další zábava. Dospělí se zase mohli v pauzách kochat vojenskou technikou od 2. světové války až po dobu budování socialismu.

Bezpečnost diváků a občerstvení zajišťovali místní hasiči a dobrovolníci z Drahan.