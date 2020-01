I když investor, společnost Synergion Jívová, v listopadu získal od šternberského stavebního úřadu potřebné razítko, že může stavět, odpůrci projektu se opět odvolali.

Větrníky se tak znovu bude zabývat krajský úřad.

Ještě dříve ale bude rozhodovat olomoucký krajský soud, na který se obrátili investor a Obec Jívová kvůli poslední aktualizaci krajských zásad územního rozvoje, která dopadá na více než deset let připravovanou stavbu.

Po opakovaném odvolání a vypořádání námitek ze strany odpůrců pětice větrníků vloni na podzim projednal stavební úřad žádost investora o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dal realizaci zelenou.

V prosinci podali kritici opět odvolání.

Spolku Nízký Jeseník vadí, že se větrníky mají stavět na I. až III. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, vliv stožárů s rotory na krajinný ráz, namítají nedostatečné posouzení hluku větrných elektráren a obávají se dopadů na ceny nemovitostí.

Kde končí kulturní krajina?

Odvoláním by se tedy měl znovu zabývat krajský úřad.

Řízení ale zřejmě bude přerušeno, a to z důvodu podání správní žaloby ke krajskému soudu, na který se obrátili investor a Obec Jívová, aby docílili zrušení části opatření obecné povahy „Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje“.

„Všechny námitky byly vypořádané, i když ze strany odpůrců to bylo to samé pořád dokola. Stavební úřad rozhodl. Do toho přijde změna v zásadách územního rozvoje kraje a šmahem je vše pryč? Proto jsme se obrátili na soud,“ vysvětlil Jan Pewner, starosta Jívové, která již v roce 2006 podepsala s investorem smlouvu s spolupráci na projektu.

Vyjádření investora se získat nepodařilo.

Zásady územního rozvoje stanovují nepřipustit umísťování staveb a zařízení obnovitelných zdrojů energie, tedy i větrné parky, v kulturních krajinných oblastech. Ty se vymezují k zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot.

Z grafické části Aktualizace č. 2a ZÚR OK vyplývá, že kulturní krajinná oblast Svahy Nízkého Jeseníku nezahrnuje celé pohoří Nízkého Jeseníku, ani celé území obce Jívová.

Jsou kolem, ale nemáme z nich nic

Větrný park Jívová by měl vyrůst nedaleko jednoho z největších větrných parků v České republice – parku Horní Loděnice. Tím také operuje Jívová.

„Větrníky jsou kolem v krajině, ale Jívová z nich nemá ani korunu,“ poukazoval již dříve starosta.

Obec totiž počítá s milionem ročně z větrníků. Pravidelný příjem by pomohl vesnici se splátkami úvěru, který si musela vzít na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod.