Soustava pěti větrných elektráren, kterou chce investor vztyčit na katastru Jívové, neznehodnotí panorama Svatého Kopečku. Vyplývá to z pohledové studie, kterou si vyžádala Rada Olomouckého kraje od specializované firmy.

Větrníky u Horní Loděnice 2021 | Video: DENÍK/Daniela Tauberová

Radní v těchto dnech schvalovali návrh obce Jívová na aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR), která by nebránila realizaci těchto elektráren v Nízkém Jeseníku. Investor do zelené energie chce zahájit stavbu v Jívové co nejdříve. V ruce má po letech tahanic s odpůrci pravomocné stavební povolení.