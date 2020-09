Větrný park Jívová se stavět nemůže, soud zamítl žalobu investora

V kopcích nad Šternberkem zřejmě nevyrostou další větrníky, přestože investor ve spolupráci s obcí připravuje stavbu bezmála 15 let. Vloni se Větrný park Jívová dostal do rozporu s aktualizací Zásad územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje. Investorovi nepomohl proti nové regulaci ani soud, který nyní žalobu proti změně pravidel v této části Olomouckého kraje zamítl. Podle právníků jde o výjimečné soudní rozhodnutí. Poukazují na to, že doposud se krajskou regulaci větrných elektráren nedařilo obhájit u správních soudů.

Větrníky u Horní Loděnice. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Krajský soud v Olomouci ve středu zamítl žalobu obce Jívová a investora na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, které v některých částech regionu nově zakazují výstavbu větrných elektráren z důvodu ochrany cenného krajinného rázu. Rozhodnutí podle advokátní kanceláře zastupující kraj zřejmě povede k tomu, že se v nejbližší době neuskuteční plán na výstavbu rozsáhlého větrného parku s uvažovanou výškou větrníků zhruba 145 metrů. Starosta Jívové Jan Pewner je však přesvědčen, že rozhodnutí nemusí být definitivní. „Spojili jsme se s investorem a jsme domluveni, že jakmile budeme mít v ruce rozsudek soudu, podnikneme další právní kroky,“ řekl Deníku starosta obce, která již v roce 2006 podepsala s investorem smlouvu s spolupráci na projektu. Větrný park u Jívové stále nemá zelenou, investor se obrátil na soud Přečíst článek › "Obstrukce lidí, kteří tady nežijí" Vedení samosprávy obce kritizuje, že po zhruba 15 letech příprav a boje s odpůrci větrníků nakonec realizaci může zmařit regulace kraje, který proti větrníkům v této části Olomoucka nebyl. „Roky se vše protahovalo nesmyslnými obstrukcemi ze strany lidí, kteří ani v Jívové nežijí. Až bylo stavební povolení, tak dva dny před tím nabyde právní moci změna územního plánu, která toto nepodporuje, i když 15 let to podporovali,“ poukazoval starosta. Společnost Synergion Jívová vloni v listopadu získala od šternberského stavebního úřadu povolení, že může stavět, jenže odpůrci se opět odvolali. Větrníky u Jívové tak znovu putovaly na krajský úřad. Mezitím na tento záměr dopadla poslední aktualizaci krajských zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Větrnými parky změnili krajinu, vybudovali však hřiště a vysadili zeleň Přečíst článek › Tyto zásady územního rozvoje stanovují nepřipustit umísťování staveb a zařízení obnovitelných zdrojů energie, tedy i větrné parky, v kulturních krajinných oblastech. Ty se vymezují k zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot. Z grafické části Aktualizace č. 2a ZÚR vyplývá, že kulturní krajinná oblast Svahy Nízkého Jeseníku nezahrnuje celé pohoří Nízkého Jeseníku, ani celé území obce Jívová. „Na základě odborných studií jsme se rozhodli regulací chránit ty části kraje, které jsou z hlediska krajinného rázu nejcennější, a to včetně panoramatu svahů Nízkého Jeseníku,“ vysvětlil Radek Dosoudil, vedoucí Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje. V Masných krámech končí. 30 let sytila v Jívové zástupy běžkařů Přečíst článek › Odlišnost: Nerozhodl celoplošně Krajská regulace podle úředníků nebrání výstavbě větrných elektráren takřka na polovině území Olomouckého kraje. „Kde je to pro výstavbu větrníků z hlediska větrných podmínek vhodné,“ sdělila Irena Hendrychová, vedoucí oddělení územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje. Oproti soudy zrušeným regulacím jiných krajů ČR je podle právníků přístup Olomouckého kraje odlišný v tom, že se rozhodl výstavbě větrníků bránit ne celoplošně, ale pouze v konkrétních lokalitách s nejcennějšími krajinářskými hodnotami, jež byly vymezeny odbornými studiemi. Podle právníků Deloitte Legal může mít středeční rozhodnutí olomouckého krajského soudu pozitivní dopady na problematiku harmonizace veřejných zájmů na rozvoji větrných elektráren a ochrany přírody i v jiných krajích a může pomoci kultivovat tuto oblast do budoucna. „Je totiž potřeba přiměřeně chránit nejen práva investorů do VTE či zájem na výrobě čisté energie, ale i ráz krajiny, krajinné hodnoty a související kulturní dědictví, které jsou pro mnohé regiony významnou hodnotou,“ poukázal Zdeněk Horáček, odborník na správní právo a člen týmu Deloitte Legal, který se na zastupování Olomouckého kraje podílel. Změní se Jívová v město? Obec s 570 obyvateli zvažuje navrácení titulu Přečíst článek › Stojí okolo, nemáme z nich nic Větrný park Jívová by měl vyrůst nedaleko jednoho z největších větrných parků v České republice – parku Horní Loděnice. Tím také operuje obec Jívová. „Větrníky už stojí v okolní krajině, ale Jívová z nich nemá ani korunu. Jen se na ně díváme,“ poukazoval již dříve starosta. Obec Jívová počítá s milionem ročně z provozu větrníků. Tento pravidelný příjem by pomohl vesnici se splátkami úvěru, který si musela vzít na nákladnou výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod.

