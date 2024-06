„Referendum není o konkrétní nabídce. Z roku 2006 máme usnesení zastupitelstva, že se v Moravském Berouně nebudou stavět větrné elektrárny. Je to skoro před 20 lety a doba se změnila. Chceme si ověřit, jaký mají lidé nyní názor na výstavbu větrných elektráren,“ vysvětlil starosta města Jan Hicz.

K platnosti rozhodnutí v referendu je nutná účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Toto rozhodnutí je závazné pro samosprávu, pakliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se hlasování zúčastnily, a alespoň 25 procent voličů.

„Je to ve městě silné téma. Výsledek ovlivní životy občanů na další desítky let, ať už jsou pro, nebo proti, měli by přijít projevit svůj názor,“ vyzval občany starosta. „Věřím, že budeme jsou z obcí s největší účastí v eurovolbách,“ poznamenal v návaznosti na souběh plebiscitu s eurovolbami.

Patřily by k největším v Evropě. U Mohelničáku mohou vyrůst větrné elektrárny

Pokud k referendu nepřijde potřebný počet voličů, bude o dalších krocích rozhodovat městské zastupitelstvo. Podle starosty je počet zastupitelů, kteří stavbu větrného parku podporují a odmítají zhruba vyrovnaný.

Slunečná není jenom nějaký kopec…

Proti výstavbě soustavy větrníků aktivně vystupují lidé z Nových Valteřic. Poukazují na dopady na krajinu, velikost předloženého záměru a kumulaci s již schváleným projektem vybudování rozměrné fotovoltaické elektrárny.

„Katastrální území Nových Valteřic obklopuje Moravskoslezský kraj a obec, část Moravského Berouna, má být obklopena rezervací, která je v přípravě. Valteřice budou vykousnuté z tohoto chráněného území. Takže: zatímco sousedé plánují ochranu přírody, Moravský Beroun chystá výstavbu ‚fabrik‘, které budou skoro 300 metrů vysoké,“ poukázal například Tomáš Hruška, jenž vlastní v Nových Valteřicích rekreační nemovitost.

„Krajina je cenná. Máme tady Panské louky. Slunečná není jenom ‚nějaký‘ kopec…,“ dodal chatař, který si nemovitost v obci pořídil právě kvůli tamní nedotčené přírodě. V referendu ale chataři hlasovat nemohou.

Les větrníků na Olomoucku. Obce řeší nabídky, může vzniknout dlouhý pás vrtulí

Na katastru Moravského Berouna jsou plánovány nejmodernější elektrárny Vestas s výškou tubusu 145 metrů a délkou lopatky 81 metrů. Vzdálenost elektráren od nejbližšího domu je projektována na více než 1000 metrů.

„Dodržení hlukových limitů bude důkladně prověřováno před výstavbou i po jejím dokončení akreditovanou laboratoří. Bez toho nelze provoz větrné elektrárny povolit,” vysvětlil Ladislav Seidler, zástupce společnosti Micronix - jeden z investorů, člen konsorcia. Micronix Group je v současné době největší provozovatel větrných elektráren v České republice.

Příslib: levná elektřina pro místní

Elektrárny by vyrobily za rok 230 milionů kilowatthodin elektřiny, což odpovídá roční spotřebě 70 tisíc domácností.

Podle investora, konsorcium tvoří kromě společnosti Micronix Group olomoucké arcibiskupství, se mohou místní v případě, že zastupitelé výstavbu elektráren podpoří, těšit každoročně na 26 milionů korun: větší část půjde na dotovanou elektřinu pro obyvatele města, zbytek použije město na svůj rozvoj.

„Tedy 16 milionů korun rozdělí každý rok konsorcium investorů mezi obyvatele Moravského Berouna skrze dotovanou cenu elektřiny. Dalších 10 milionů korun bude každoročně inkasovat město. O tom, jak peníze město využije, budou rozhodovat zastupitelé,“ popisoval starosta Hicz.

U Jívové vyrůstají nové větrníky. Nezákonné, poukazují odpůrci

V původní nabídce je dodávka silové elektřiny do všech odběrných míst občanů v obci za symbolickou cenu 1 haléř za kilowatthodinu.

„Domácnosti si budou platit pouze takzvanou regulovanou část ceny, kterou určuje stát a inkasují distribuční společnosti. V praxi tak místní domácnosti zaplatí za elektřinu zhruba 50 procent obvyklé ceny. Jakmile bude větrný park dostaven a připojen k síti, bude místním doručena nabídka k registraci pro odběr takto zvýhodněné elektřiny. Objem levné elektřiny, kterou dostanou domácnosti k dispozici, závisí na tom, kolik větrníků se podaří postavit,“ sdělilo konsorcium.

Kritici přísliby zpochybňují. „Reálně obyvatelé budou mít prospěch maximálně necelých 5 tisíc za rok a chataři maximálně necelé 2,5 tisíce korun za rok, což je málo. Kdyby se do záměru vložil přímo Moravský Beroun jako spoluinvestor, měl by z toho více,“ zaznělo z Nových Valteřic.

Na území Olomouckého kraje se nachází 39 elektráren, které v loňském roce vyrobily téměř 100 milionů kilowatthodin. To odpovídá roční spotřebě zhruba 30 tisíc domácností.

Poslední větrníky byly vloni dokončeny v Jívové – 5 elektráren. V okolí jsou větrné elektrárny také v Horní Loděnici, Hraničních Petrovicích, Dvorcích a v Norberčanech. V Horní Loděnici i Norberčanech již mají zájem o rozšíření větrného parku.