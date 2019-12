Nejstarší keramická soška na světě – originál Věstonické venuše dorazil v úterý odpoledne za mimořádných bezpečnostních opatření do Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO).

Věstonická venuše ve Vlastivědném muzeu Olomouc. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Unikát starý téměř 30 tisíc let si návštěvníci mohou v Handkeho sálu prohlédnout od středy 27. listopadu do neděle 8. prosince. Aby se dostalo na co nejvíce zájemců, prodlouží muzeum otevírací dobu až do 20 hodin.