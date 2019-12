Zájem lidí o originál nejstarší keramické sošky na světě je velký už od 27. listopadu, kdy se expozice otevřela pro veřejnost.

„Hned první den přišlo přes tisíc návštěvníků a to nepočítám školy, kterým jsme každý pracovní den vyhradili dobu od 8 do 10 hodin. Velké fronty se stály také během uplynulého víkendu. Zájem veřejnosti roste každým dnem, velmi nás to těší,“ neskrýval radost nad mimořádně úspěšnou výstavou ředitel muzea Břetislav Holásek.

Ke speciální pancéřované vitríně chránící vzácný exponát stále proudí školáci a studenti a to i mimo dobu vyhrazenou školním exkurzím.

Lidé se sjíždějí z celého Olomouckého kraje, Ostravy, Pardubic či Prahy.

„Zajímavé je, že se na Věstonickou venuši jezdí dívat spousta návštěvníků z Brna. Tamní obyvatelé ji neznají, i když je tam trvale uložena ve speciálním trezoru. Nemají šanci ji na veřejnosti běžně spatřit a tak teď za ní cestují k nám do Olomouce,“ poznamenal Břetislav Holásek.

Chystají se na nával

S blížícím se koncem výstavy zároveň každým dnem roste zájem veřejnosti o možnost prohlédnout si světový unikát. Pracovníci vlastivědného muzea očekávají, že během nadcházejícího víkendu dosáhne návštěvnost vrcholu a fronty se ještě prodlouží.

„Počítáme s tím, že sobota a neděle asi bude dosti krizová, připravujeme se na to už dopředu. Z hlediska krátkodobých výstav bude mít Věstonická venuše v našem muzeum stoprocentně návštěvnický rekord. Jen během prvních tří dnů jsme napočítali přes šest tisíc lidí,“ upřesnil ředitel muzea.

Poslední šanci spatřit originál Věstonické venuše na vlastní oči mají zájemci ještě v pátek, sobotu a neděli.

Pak bude soška opět na několik let před zraky veřejnosti ukryta ve speciálním trezoru.

V pátek je expozice přístupná od 10 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 20 hodin. Vstupné je 100 korun pro dospělé, děti od 6 do 15 let, studenti a senioři platí polovinu.

V pondělí ještě uspořádá vlastivědné muzeum speciální výstavu pro policisty z krajského policejního ředitelství.

„Bude pro ně připravena hodinová extra prohlídka jako poděkování policistům, kteří u nás nejstarší keramickou sošku světa po celou dobu střežili. Pak soška za ozbrojeného policejního doprovodu poputuje zase zpět do brněnského trezoru. Zatím nevíme, zda-li tam bude přepravena policejním vrtulníkem nebo vozidly. Záleží, jaké zrovna bude počasí,“ vysvětlil Břetislav Holásek.

Nahá žena po 29 000 letech

Věstonická venuše je stará 27 až 29 tisíc let, pochází z období lovců mamutů. Byla nalezena v červenci 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem.

Soška nahé ženy je vysoká 11,5 centimetru. Je vyrobená z jemné hlíny smíchané s vodou. Obsahuje také malá bílá zrníčka, což může být vysrážený vápenec nebo úlomky kostí.

V roce 2004 odhadli američtí starožitníci její cenu na 40 milionů dolarů.