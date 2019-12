V Charvátech, místní části Čertoryje, se to letos podařilo. Nadzemní vedení nahradily kabely a zatěžující břemena připomínají jen díry ve fasádách rodinných domů. Na Olomoucku letos zmizelo v zemi na 10 kilometrů vedení.

„Vypadá to úplně jinak,“ těší se pohledem ulicí části Čertoryje starostka Charvát Jarmila Kowalczuková.

„Všude byly staré betonové sloupky a střešníky s vedením. Měli jsme na nich obecní veřejné osvětlení a rozhlas. Lidem břemena komplikovala rekonstrukce rodinných domů,“ uvedla.

Ruku v ruce s novým osvětlením

V místní části, kde žije necelých 200 obyvatel, musela obec nejprve odstranit staré veřejné osvětlení a rozhlas, jak požadoval ČEZ. Stávající venkovní rozvody elektřiny v délce asi 1500 metrů vedly v souvislé zástavbě zejména po „střešnících“.

„Nachystali jsme projekt na kompletní výměnu veřejného osvětlení a společně s ČEZem jsme se pustili do akce,“ popisovala starostka.

Nahrazení vrchního vedení, které bylo podle společnosti ČEZ v nevyhovujícím stavu, kabelovým vedením uloženým v zemi stálo ČEZ téměř pět milionů korun. Obec přispěla 300 tisíc korun.

„Dva miliony jsme investovali do moderního osvětlení s příjemně žlutým světlem,“ dodala Kowalczuková.

Nová kanalizace i vodovod

V místní části Čertoryje letos obec položila i novou kanalizaci a vodovod, celkově za 14 milionů korun. Rekonstrukce inženýrských sítí byla podmínkou opravy krajské komunikace, která je ve velmi špatném stavu.

„Současně jsme letos museli zvládnout hned čtyři investiční akce. Bylo to náročné, ale vyplatilo se. S financováním kanalizace, osvětlení a vody pomohl Olomoucký kraj. Zbývá rozbitá cesta, kterou kraj přislíbil zrekonstruovat v roce 2021,“ popisovala starostka.

Obec plánuje modernizaci rozvodů i v ostatních částech Charvát. Dráty mezi domy zmizí.

Lepší je postupná obměna

„Rekonstrukce dalších částí obce připravujeme a předpokládáme, že práce zahájíme v roce 2022, pokud se nám podaří získat potřebná povolení a souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí,“ potvrdil spolupráci s obcí mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.

Náhrada nadzemního vedení kabelovým je podle energetické společnosti ČEZ technicky, legislativně i investičně náročný proces.

„Pokud jde o vedení, které si již své odsloužilo, tak tyto žádosti postupně zařazujeme do našich plánů obnovy zařízení,“ popisoval Sobol.

„Někteří starostové by chtěli mít celou obec v kabelech ze dne na den, ale většina si naštěstí uvědomuje, že lepší je obměna postupná, tak jak nadzemní vedení postupně dožívá,“ reagoval na tlak samospráv i samotných obyvatel.

Náročné opravy v zemi

ČEZ v letošním roce na Olomoucku realizoval více než 10 kilometrů rekonstrukcí vrchních sítí nízkého napětí. „Celkové náklady na tyto rekonstrukce přesáhly 29 milionů korun,“ zdůraznil Sobol.

Přeložit do země lze nejen vedení nízkého napětí, ale také vedení vysokého a velmi vysokého napětí. V krajině by tak teoreticky dráty vést nemusely. Odborníci to však nedoporučují.

„Zejména proto, že lokalizace a následná oprava případné poruchy si vyžádá mnohem delší čas než u nadzemního vedení. Opravy jsou vždy spojeny s nasazením těžké techniky, záborem pozemků či omezením dopravy v místě poruchy, což veřejnost vnímá negativně,“ vysvětloval Sobol.

U VVN, napětí 110 kV, je situace ještě složitější s ohledem na technické možnosti a zajištění spolehlivosti dodávek.

"Tuto variantu proto používáme jen v mimořádných případech, například pro vyvedení výkonu z uzlové transformovny. Vedení VVN je u nás řešeno výhradně nadzemním vedením,“ dodal mluvčí.