Má naději, že stráví Vánoce v azylovém domě, který se mu snaží zařídit pracovníci nízkoprahového centra Lorenc přerovské charity spolu s městem.

Ostatní bezdomovci, kteří si tam přišli iglú vyzvednout, tolik štěstí nemají.

„Když jsem byl venku, tak jsem pořád jen chodil. Bez toho by se to nedalo. Buď jsem se ukryl pod přístřešek, abych nezmokl, nebo si lehl na lavičku. Podepíše se to ale na kloubech, a tak jsem teď tady,“ říká Josef Teska a ukazuje rukou na iglú.

„Blbě se do toho leze, když člověka bolí nohy. Ale co jiného mi zbývá,“ posteskne si.

V iglú stráví naštěstí jen několik dní - už brzy ho totiž čeká stěhování do přerovského azylového domu. Každý den se může ohřát a dát si polévku v nízkoprahovém centru Lorenc, kde má dveře otevřené.

Snaží se brát věci tak, jak jsou.

Dědku Mrazíku, volali na něj děti

„Včera se mi líbila děcka, která jela kolem na koloběžkách. Ptala se mě: Dědku mrazíku, jsi Dědek mrazík? Prý, jestli budu na Vánoce na náměstí pod stromečkem,“ směje se, když si vybaví nahodilé setkání. Je to jedna s mála úsměvných situací, které v poslední době zažil.

Na dobu, kdy měl práci a byt, vzpomíná rád. V životě se to ale najednou nějak semlelo, popisuje.

„Pracoval jsem ve starém provozu v Kazetu, po revoluci ještě pár let v cukrovaru v Brodku. Pak ale zabrali fabriky, vyházeli lidi a práci jsem hledal jen těžko,“ říká.

Na otázku, kde má příbuzné, jen mávne rukou. „Ale jo, někde tady jsou. Sestra je, myslím, v Krnově, ani přesně nevím,“ podotýká.

Setkání s paní, kterou zamlada nosil na Hostýn

V nízkoprahovém centru Lorenc přerovské charity, které se dnes stará o více jak padesát lidí bez přístřeší, potkal i jednu svou známou. I ona skončila na ulici.

„Znám ji odmalička. Když měla tak tři roky, chodívali s tátou k nám, pamatuji si, že jsem ji na zádech nesl na Hostýnek. Teď jsme se tu sešli. Zemřel jí táta, kterého jsem znal, a pak i máma. Zůstala venku a bez prostředků. Má nateklé nohy, a tak tady i trochu i plakala,“ krčí rameny.

Josef Teska jde pomalým krokem ke dveřím přerovského centra Lorenc. Je jen ve svetru a už se těší do tepla.

„Nezabouchávat, jdeme dovnitř,“ říká hodně nahlas naléhavým hlasem. Jsou to jedny z mála dveří, které zůstávají přes vánoční svátky i pro lidi bez přístřeší otevřené.